L’expo de la semaine : Métro ! Le Grand Paris en mouvement

La Cité de l’architecture et du patrimoine présente, jusqu’au 2 juin 2024, une exposition inédite consacrée au métro, son histoire et les changements urbains, sociaux et environnementaux qui lui sont liés. Elle permet de comprendre le bouleversement qui se profile à l’horizon 2030 avec l’émergence de 68 nouvelles gares, et 200 kilomètres de nouvelles lignes…Le chantier colossal du Grand Paris Express est révélé dans toutes ses dimensions. Le samedi 18 novembre 2023, de 11h à 19h, la Cité de l’architecture et du patrimoine invite le public à une journée Portes Ouvertes pour découvrir gratuitement l’exposition et participer à des animations exceptionnelles. Deux visites-découvertes sont réservées au enseignants les jeudis 16 novembre 2023 et 11 janvier 2024.

Les visites-découvertes dédiées aux enseignants

La Cité de l’architecture et du patrimoine invite les enseignants à découvrir l’exposition « Métro ! Le Grand Paris en mouvement », les jeudis 16 novembre et 11 janvier, de 18h30 à 20h30. Ces visites découvertes sont gratuites mais l’inscription est obligatoire auprès de mediation@citedelarchitecture.fr . Elles peuvent être prolongées par des rencontres à la Fabrique du Métro à Saint Ouen les 23 novembre et 18 janvier, l’inscription est nécessaire par mail à visiterlafabrique@societedugrandparis.fr et classes@societedugrandparis.fr

Un parcours en deux étapes

La première partie explore la genèse et le développement du métro en lien avec l’évolution de la capitale, sa perméabilité avec la banlieue et la naissance du Grand Paris. Elle présente aussi les incroyables prouesses technologiques qui furent mises en œuvre pour sa réalisation.

La seconde partie de l’exposition est consacrée au vaste chantier actuel du Grand Paris qui représente bien plus qu’un simple réseau de transports en commun. Ce chantier colossal offre en effet l’occasion de repenser la mobilité à l’échelle d’un territoire : celui d’une métropole de 12 millions d’habitants. C’est aujourd’hui le plus grand projet de génie civil en Europe et il fait partie des cinq plus grands projets au monde, avec le creusement de 200 kilomètres de voies nouvelles et la création de 68 nouvelles gares. Mais le Grand Paris est plus qu’une prouesse d’ingénierie : c est un travail sur le devenir de la ville contemporaine intégrant dans sa réflexion une nouvelle expérience urbaine répondant aux enjeux sociétaux actuels. Pour la première fois, c’est le métro qui fabrique la ville. Les 68 gares du Grand Paris Express émergent chacune dans des territoires extrêmement variés, et chacune a fait l’objet d’une double commande, architecturale et artistique. 16 d’entre elles sont présentées dans l’exposition qui montre ainsi qu’il n’y a pas un modèle unique d’équipement, reproduit tout au long des lignes, mais une architecture spécifique qui s’adapte à chaque lieu.

En fin de parcours, les visiteurs sont immergés dans le Grand Paris Express. Une création numérique projetée sur un écran de cinq mètres permet à chacun de visualiser la superposition de tous les réseaux de 1900 à 2030, la diminution des temps de trajets, les liens multiples que tissera la double boucle avec les 656 lieux culturels et les 2022 équipements sportifs des 68 quartiers de gare. Pour clôturer l’exposition, la parole est donnée à 25 personnalités d’horizon différent pour répondre à cette question : Qu’est-ce qui fait Grand Paris ?

Autour de l’exposition

Un parcours-jeu est prévu pour les familles avec enfants de plus de 8 ans. Des ateliers Dessous-Dessus sont proposés aux 8-12 ans pendant toutes les vacances scolaires.

La Cité de l’architecture et du patrimoine organise un cycle de conférences visant à créer un espace de débat et de réflexion autour des thématiques présentées dans l’exposition. Ce cycle de conférences est programmé à l’auditorium, les jeudis à 19h, à partir du 30 novembre jusqu’au 28 mars 2024. Des projections sont également prévues à l’auditorium. Ces animations sont gratuites, mais sur réservation.

Pour le public scolaire

Les professeurs peuvent organiser une visite libre de l’exposition ou opter pour une visite guidée d’1h30 avec un médiateur qui s’adapte au niveau des élèves des cycles 3, 4 et du lycée. L’objectif de cette visite est de leur permettre de comprendre les enjeux du plus grand projet d’infrastructure, d’urbanisme et de vie collective en Europe depuis les travaux d’Haussmann. En explorant les thèmes de la mobilité et de la vie urbaine, en combinant l’histoire technique, les projets novateurs et l’imagination liée au métro, cette visite vise à plonger les élèves dans une nouvelle perspective du Grand Paris, en leur offrant une vision rafraîchie de cette région métropolitaine.

La réservation est obligatoire pour toutes les activités avec et sans médiateur, via le formulaire en ligne, venir avec sa classe. Les visites sans médiateurs sont gratuites pour les moins de 18 ans. Pour toutes informations et renseignements s’adresser par téléphone au 01 58 51 50 19 du lundi au vendredi de 11hà 13h, ou par mail à groupes@citedelarchitecture.fr

Béatrice Flammang

L’exposition « Métro ! Le Grand Paris en mouvement »

L’espace réservé aux enseignants