Anthologie de la poésie amoureuse par des 2ndes

De la poétique de l’amour à l’amour de la poésie ? Professeuse de français à Longuenesse, Christelle Lacroix a conduit ses 2ndes à réaliser un « recueil des plus beaux textes d’amour de la littérature française ». L’activité prend place dans une séquence consacrée au sonnet amoureux. « Chacun, raconte l’enseignante, a choisi un poème de n’importe quel auteur et de n’importe quel siècle. Il devait justifier à partir des procédés pourquoi ce poème le touchait et pourquoi ce texte méritait sa place dans ce recueil. Cela a été une façon de réinjecter les premiers éléments méthodologiques d’analyse de texte étudiés. En fait, je trouve qu’ils se sont bien attachés à appliquer la méthode mais ont eu du mal à sortir de la technique pour exprimer leurs émotions de lecteurs. Ils ont accompagné leur production d’un enregistrement audio du poème. Le rendu est quand même sympathique : il y a quelque chose d’émouvant à voir tous ces jeunes parler de beaux sentiments et dire ces textes. »

L’anthologie en ligne

Christelle Lacroix dans Le Café pédagogique