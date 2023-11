Les offres pédagogiques de la Maison de Victor Hugo

La famille Hugo a apporté à la France de nombreux talents, dans le domaine artistique. Le plus connu d’entre eux est évidemment Victor Hugo, mais son petit-fils, Georges Hugo, a pris la relève avec brio, en devenant le premier peintre de la famille. La Maison de Victor Hugo lui rend hommage 100 ans après sa mort. La nouvelle exposition temporaire illustre ainsi la mémoire artistique familiale. Le service des publics propose aux scolaires, de nombreuses activités concernant l’appartement de Victor Hugo, et l’exposition temporaire consacrée à son petit-fils.

Georges Hugo. L’art d’être petits-fils

La Maison Victor Hugo consacre, jusqu’au 10 mars 2024, une première grande rétrospective à Georges Hugo (1868-1925) petit-fils du poète, immortalisé enfant par le recueil de poèmes, L’Art d’être grand-père. Il fut le premier peintre, d’une lignée familiale qui se poursuit aujourd’hui. L’exposition « Georges Hugo. L’art d’être petit-fils » invite à découvrir son parcours en s’appuyant sur près de 300 pièces : dessins, peintures, manuscrits, carnets, gravures, photographies provenant du fonds du musée, de collections privées et particulièrement d’archives familiales inédites. Dilettante de grand talent, il fut une sorte de chroniqueur proustien de son époque. Le parcours de l’exposition, composé de cinq parties, propose une vision complète de son travail : L’art d’être petit-fils, Mon grand-père, Des Mémoires d’un matelot aux années Pauline, Sur le front de Champagne, Des années Dora aux café des gaufres. En fin d’exposition, les visiteurs sont invités à découvrir les membres de la famille de Georges Hugo par le biais d’un arbre généalogique interactif. Tout au long de l’exposition, des stations audio viennent enrichir le parcours. Elles permettent d’apprendre à connaître Georges Hugo par ses écrits ou les écrits de ses contemporains. Georges Hugo s’adresse aux visiteurs et leur parle notamment de son grand-père. D’autre part, Jean Hugo, le fils de Georges Hugo, et l’illustrateur Sem livrent leurs souvenirs de Georges Hugo.

Un parcours jeune public, dédié aux enfants de 8 à 12 ans, propose de s’attarder sur 12 œuvres majeures dont l’histoire leur est racontée. Des visiteurs-conférences sont programmées, accessibles à partir de 12 ans.

Les offres pédagogiques

Les professeurs peuvent organiser une visite libre de l’exposition temporaire ou opter pour une visite guidée d’1h30, avec un médiateur du musée qui s’adapte au niveau des jeunes.

Dans l’appartement de l’écrivain, le service des publics propose aux enfants à partir de 6 ans des visites contées, L’art d’être grand-père, et Mille et une bêtises, à partir de 8 ans, Une vie comme un conte, à partir de 10 ans, Notre-Dame de Paris, Cosette et Gavroche. Les visites-découvertes d’1h30 sont programmées à partir du CM2 : Votre portrait Monsieur Hugo, Victor Hugo l’homme de son époque, Victor Hugo défenseur des droits de l’enfant. En visitant l’appartement de Victor Hugo, les élèves découvrent un aspect particulier de sa vie ou de son œuvre. Pour les lycéens, le musée propose plusieurs thèmes de visites, dont certains ont été pensés en rapport direct avec le programme scolaire, d’autres au contraire, tentent d’ouvrir les horizons et susciter la curiosité des élèves au-delà du programme. Toutes les visites, libres ou guidées se réservent avec un formulaire à envoyer au service de réservation : eppm-maisonvictorhugo.reservations@paris.fr Des renseignements peuvent être obtenus au 01 71 28 14 98 pour les visites guidées, et pour les visites libres au 01 71 28 14 97. Pour des activités sur mesure ou une adaptation à un projet pédagogique particulier, il est possible d’envoyer un mail au service des publics à inga.walc-bezombes@paris.fr

Béatrice Flammang

