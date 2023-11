19e festival international du film d’éducation d’Évreux

Du 5 au 9 décembre, à Evreux, les Ceméa présentent la 19ème édition du festival international du film d’éducation

« Dans les temps sombres, y aura-t-il aussi de la lumière », c’est avec cette citation de Bertold Brecht que les organisateurs de la 19e édition du festival international du film d’éducation porté par les Ceméa ont commencé la présentation du préprogramme, le 8 novembre dernier. C’est toujours à Évreux, que le festival déroulera sa programmation du 5 au 9 décembre prochain avec plus de 100 films rassemblés pour l’occasion.

Les comités de sélection se sont réunis depuis le mois de janvier en quatre catégories :

Courts et moyens métrages

Longs métrages fiction et documentaire

Longs métrages documentaire

Programmation jeunes publics

Dans la catégorie courts et moyens métrages, ce sont 34 films qui seront en compétition. Le comité de sélection a privilégié la diversité tant dans les thématiques abordées (adolescence, relations, intergénérationnelles, violences subies, transmission, réchauffement climatique, solidarité…), les origines des réalisateurs ou réalisatrices (issus de 18 pays), que dans les durées et formes d’écriture : 8 films utilisent différentes techniques d’animation, 18 sont des fictions et 16 des documentaires…

Côté jeunes publics, la programmation est également finalisée. La nouveauté 2023 sera une projection spéciale pour les collégiens de 4ème et 3ème rassemblant des courts métrages en relief. Des séances maternelle, primaires, collèges et centre de loisirs sont organisées tout au long du festival. Le programme jeunes publics

À cette heure la programmation longs métrages est en cours de finalisation mais sera bientôt disponible sur le site du festival.

Des films invités, des rencontres avec les réalisateurs et réalisatrices, des conférences et tables-rondes sont également au programme du festival.

Il est dès à présent possible de réserver son pass d’accès au festival

Après le festival, le festival se poursuit en ligne avec un accès tout le mois de décembre à une trentaine de films issus de la sélection courts et moyens métrages et jeunes publics pouvant être diffusés en classe. Programmation et renseignements à venir sur le site du festival.

Laurent Bernardi