L’expo de la semaine : Préhistomania

Le musée de l’Homme présente, jusqu’au 20 mai 2024, une exposition consacrée aux relevés d’art rupestre. « Préhistomania » invite à découvrir à la fois les représentations des premiers hommes et celles des scientifiques, des artistes soucieux d’en consigner l’existence. Des après-midi pédagogiques sont proposés aux enseignants le 22 novembre et le 6 décembre. Les jeunes sont très attendus à cet événement, en famille ou avec leurs enseignants. Un livret-jeu est à leur disposition. Un dossier pédagogique est à la disposition des professeurs du primaire et du secondaire.

Les visites-découvertes pour les professeurs

Un après-midi pédagogique est proposé aux enseignants pour leur faire découvrir « Préhistomania », le mercredi 22 novembre, de 14h à 17h. Au programme : accueil à 13h45, de 14h à 15h, conférence sur l’exposition par les trois commissaires ; de 15h à 15h30, présentation de l’offre pédagogique liée à l’exposition ainsi que des autres ressources disponibles et l’accompagnement possible de projets par les professeurs relais ; de 15h45 à 17h visites guidées de l’exposition par petits groupes.

Une visite à distance est prévue le mercredi 6 décembre de 14h à 16h. L’après-midi se déroulera en deux temps : de 14h à 15h, visite de l’exposition à distance avec un médiateur, comme avec les classes ; de 15h à 16h, présentation de l’offre complète de médiation et échange. Pour participer à ces après-midis pédagogiques, il est nécessaire de s’inscrire, et en cas de désistement, en informer formens@mnhn.fr les places étant limitées.

L’art du relevé

Le titre de l’exposition « Préhistomania » reflète l’engouement suscité par les découvertes préhistoriques dans la seconde moitié du 19ème siècle et tout au long du 20ème siècle. À travers leurs recherches, leurs études, leurs trouvailles, scientifiques et archéologues vont populariser une nouvelle discipline, la Préhistoire, et la diffuser auprès d’un large public, sensible à ces nouvelles découvertes qui révolutionnent l’histoire de l’humanité. De cet engouement naitra une nouvelle forme d’expression : le relevé, qui permet de les étudier mais aussi de les faire connaître au monde. Les relevés d’art rupestre prennent la forme de peintures sur toile ou papier et reproduisent des œuvres peintes ou gravées. Ils ont été réalisés lors d’expéditions scientifiques, lancées à travers le monde, à la recherche des origines de l’humanité.

Un parcours en 4 espaces

Avec plus de 200 documents et objets, dont une soixantaine de relevés originaux, l’exposition offre un panorama mondial de ces œuvres, raconte les aventures que furent les expositions, montre quelle source d’inspiration les images relevées devinrent pour les artistes du 20ème siècle, et documente les techniques actuelles de transposition et de conservation des peintures rupestres et pariétales.

Le premier espace de l’exposition offre un panorama mondial de l’art rupestre, à travers une sélection de relevés emblématiques, de très grand format, qui donne la sensation d’entrer dans les grottes, d’approcher les parois, et d’expérimenter le choc esthétique de leurs découvreurs.

Ces transpositions de peintures rupestres ont été réalisées au cours d’extraordinaires expéditions internationales, dont celles de Leo Frobenius, d’Henri Breuil, d’Henri Lhote, de Gérard Bailloud…À grand renfort de photographies de l’époque, « Préhistomania » ouvre les coulisses de ces grands voyages.

Dans un troisième temps, le parcours s’intéresse à la présentation des relevés, dans les musées, dans de grandes expositions, comme à Paris en 1930, au MoMA à New York en 1937…et ces relevés inspireront de grands artistes tels que Klee, Pollock, Arp et Lam, dont des œuvres sont présentées en regard.

La quatrième partie de l’exposition fait découvrir quelles méthodes sont employées aujourd’hui pour décrypter les figures rupestres et en conserver toutes les informations. À la fin du parcours, les visiteurs prennent connaissance sur une immense carte, des sites d’art rupestre et pariétal classés au patrimoine mondial par l’UNESCO.

Autour de l’exposition

Des visites guidées sont proposées aux familles avec enfants à partir de 12 ans : Des roches, des arts, des sciences, et visite à l’improviste. Des ateliers jeune public sont prévus : Les petits chercheurs dès 5 ans, Grave ton bison ! dès 6 ans, Permis d’explorer dès 7 ans, et pendant les vacances de Noël, Prépare ton expédition de 4 à 6 ans, Archéomania : voyage au Néolithique dès 8 ans. Un livret-jeu est à la disposition des jeunes, Le carnet du professeur Tournemur, pour les inciter à partir sur les traces d’un célèbre préhistorien. Un cycle de conférences gratuites est programmé pour approfondir les thèmes de l’exposition, il est prudent de réserver. Fin janvier, une fête de la Préhistoire rassemblera le public autour des arts de la Préhistoire, lors d’un week-end festif, les 27 et 28 janvier 2024.

Pour le public scolaire

Un dossier pédagogique est à la disposition des enseignants du primaire et du secondaire pour préparer leur visite et la poursuivre en classe. Il présente chaque partie de l’exposition, des objets emblématiques, donne des liens avec les programmes scolaires, des pistes de travail et des références bibliographiques.

Les professeurs peuvent organiser des visites libres de l’exposition, ou opter pour des visites guidées d’1h : Vivre et s’adapter à la Préhistoire pour les cycles 2 et 3, De la grotte au musée pour les collégiens et les lycéens. Des visites-ateliers de 2h sont aussi prévues : Peindre à la Préhistoire pour les cycles 2 et 3, Au défi du relevé pour les collégiens et les lycéens. Pour les lycéens, une visite-atelier de 2h est également programmée : Entre arts et sciences.

La réservation est obligatoire pour tous les formats de visites, autonomes, guidées, ateliers, à resamuseum@mnhn.fr ou sur le site dédié aux réservations de groupes. Toute demande d’information peut être obtenue par téléphone au 01 40 79 36 00.

Béatrice Flammang

l’exposition Préhistomania

l’espace réservé aux enseignants

le dossier pédagogique