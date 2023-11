Dans le cadre de l’exposition, « Alberto Giacometti. Le Nez », l’Institut Giacometti programme trois soirées de lectures consacrées aux grands textes-et d’autres plus confidentiels- où le nez occupe une place centrale. Ces lectures prévues les 1er, 8 et 15 décembre, à 18h30, d’une durée de 45 minutes, peuvent être précédées ou suivies par la visite de l’exposition temporaire.

Les comédiens de la jeune troupe de La Colline-théâtre national partageront avec le public de célèbres textes de la littérature. Du Pinocchio de Goldoni, au Nez de Gogol, en passant par la tirade du nez de Cyrano, ces lectures permettront de découvrir aussi d’autres textes moins connus, mais non moins importants dans la vie de Giacometti, comme les contes d’Engadine ou « Le rêve le Sphinx et la mort de T ».

L’Institut Giacometti présente, jusqu’au 14 janvier 2024, une exposition inédite consacrée à l’œuvre iconique de l’artiste, Le Nez. Toutes les versions du Nez, œuvre retravaillée pendant dix sept ans, sont réunies, sauf une trop fragile pour être déplacée, qui est montrée grâce à un dispositif virtuel. Sont rassemblées autour de ces œuvres exceptionnelles, des sculptures, dessins et des archives qui mettent en évidence les multiples facettes et interprétations d’une des œuvres les plus énigmatiques d’Alberto Giacometti.

Les professeurs peuvent organiser des visites autonomes d’1h, ou opter pour une visite guidée, une visite active, une visite-atelier. Les visites guidées comprennent la découverte de l’exposition temporaire et de l’atelier d’Alberto Giacometti. La visite active de l’exposition offre un temps d’échange aux participants pour encourager le regard et la découverte des œuvres à travers des jeux d’observation, de croquis dans l’espace d’exposition, de manipulations d’outils, et de découverte de photographies documentaires de l’artiste au travail. Les ateliers & visites d’une durée de 2h, sont des expériences sensorielles, des temps de recherches pour entrer dans un processus créatif. Ils permettent aux participants, écoliers ou collégiens, de découvrir des techniques artistiques par la pratique. La classe est divisée en deux groupes, pendant qu’un est en atelier, l’autre visite. Toutes les activités doivent se réserver.

Béatrice Flammang

Les lectures

L’exposition Alberto Giacometti Le Nez

Les activités pédagogiques