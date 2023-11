Le BRGM présente une série courte sur la pollution des sols, mettant en avant les polluants courants, leur description et leur activité. Le but de cette initiative est de sensibiliser le public aux effets de la pollution des sols répandu dans notre vie quotidienne. Les animations pédagogiques expliquent les sites et les sols pollués et discutent des types de polluants et des méthodes de gestion.

Accéder à la série