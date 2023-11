École inclusive : une grève pour dire non à l’Acte 2 de l’école inclusive

Le FNEC FP-FO appelle à une grève et à une manifestation le jeudi 25 janvier 2024 pour dire « Stop au chaos et à la mise en danger des personnels et des élèves dans les établissements scolaires, non à l’inclusion systématique et forcée, non à l’Acte 2 de l’École inclusive ».

Ce que dénonce le syndicat, c’est la mise en place des PAS (Pôles d’Appui à la Scolarité ) qui permettrait à l’institution de décider du nombre d’heures d’accompagnement nécessaires aux élèves en situation de handicap. Institués par un article dans le projet de loi de finance 2024, ils sont en passe d’être effectifs grâce au 49-3.

« L’acte 2 de l’École inclusive annoncé par le président Macron confirme qu’il veut aller jusqu’au bout de la destruction des structures spécialisées et adaptées, plaçant tous les personnels, les élèves et les familles dans des situations insupportables et maltraitantes. La mise en place des Pôles d’Appui à la Scolarité (PAS) a déjà été imposée à l’Assemblée nationale avec l’article 49-3. Les PAS permettraient à l’Éducation nationale de mettre la main sur les notifications MDPH de manière à réduire encore l’accompagnement dû aux élèves !

Les économies sur le dos des services publics, des élèves les plus fragiles et des personnels, ça suffit ! ».

