Le premier ministre ne s’est pas privé de critiquer les politiques éducatives des collectivités locales au détour d’une question sur l’accès aux écrans à l’Assemblée nationale ce 30 avril 2024. « L’addiction aux écrans chez les jeunes et les enfants est une catastrophe sanitaire et éducative en puissance », répond Gabriel Attal. « Tout le monde doit balayer devant sa porte y compris l’Etat et l’Education nationale et les collectivités locales impliquées dans l’éducation. C’est vrai que dans un certain nombre d’établissements les manuels ont été remplacés par les écrans ». Va-t-on vers un retour en force des manuels papiers comme en Suède ?

Dans sa réponse, le premier ministre prend toutefois le soin de de ne pas mettre dans le même panier les « logiciels fondés sur l’intelligence artificielle qui peuvent aider notamment dans la remédiation scolaire et l’accès aux savoirs pour les élèves à besoins particuliers ».

Question au gouvernement