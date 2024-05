Une pétition pour maintenir l’EPS au CRPE

Pour faire écho à la tribune que signe Claire Pontais, le Café pédagogique vous invite à découvrir la pétition demandant le maintien de l’épreuve d’EPS au concours de professeur des écoles. Cette pétition souligne l’urgence et l’importance de maintenir une épreuve orale spécifique et obligatoire d’EPS dans le cadre du concours de recrutement des professeurs des écoles. Le déficit d’EPS à l’école primaire, dû au manque d’équipements et de formation des enseignants et à une sous-évaluation de cette discipline, est bien connu de tous. Dans ce contexte, la décision du gouvernement d’éliminer cette épreuve du concours est perçue comme incompréhensible. En cette année olympique, l’éducation physique des élèves devrait, d’après Claire Pontais, être une priorité et se traduire en actes concrets, d’où l’appel à maintenir cette épreuve et à assurer un volume de formation en EPS d’au moins 250 heures lors de la licence et du master.

La pétition