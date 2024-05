Les disciplines scientifiques au brevet

Les deux disciplines de l’épreuve écrite de sciences retenues en séries générale et professionnelle lors de la session 2024 du DNB sont maintenant connues. En série générale, les collégiens composeront durant l’épreuve d’une heure en physique-chimie et technologie. En série professionnelle les candidats travailleront en technologie et en sciences de la vie et de la Terre.

