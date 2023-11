De l’urgence d’une grande réforme de la formation continue des enseignants

Terra Nova, à travers son directeur des études Marc-Olivier Padis et Florence Rizzo,Co-fondatrice d’Ecolhuma, a publié un rapport sur la formation des enseignants le 28 novembre dernier. Celui-ci propose de repenser le système de formation continue en mettant en place, comme cela s’est fait dans le monde de la santé, un processus different : le développement professionnel continu. Celui-ci repose en priorité sur le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre professionnels, la discussion collective et le soutien mutuel à l’échelle des établissements.

Pour cela, ce rapport propose une série d’évolutions concrètes et adaptées aux attentes des enseignants :

1. Tout d’abord, fixer une ambition à la hauteur du défi posé par les difficultés de notre système, en passant, comme cela s’est fait dans les pays dont les performances scolaires dépassent les nôtres, de 18h de formation obligatoire dans le 1er degré à 100h de formation incluant un triptyque : formation statutaire obligatoire pour tous, autoformation reconnue et pratiques collectives de formation continue en établissement scolaire ;

2. Ensuite, passer d’une logique de formation continue à une logique de développement professionnel continu et faire de l’établissement scolaire, le premier maillon de cette approche (proximité avec le terrain, soutien au travail collaboratif et à l’échange de pratiques entre pairs) ;

3. Enfin, valoriser ce que les enseignants font déjà par eux-mêmes en matière d’autoformation et reconnaître les organismes qui permettent aujourd’hui de soutenir l’autoformation des enseignants.

La note complète à retrouver ici