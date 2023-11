Les enfants sont rois à Carnavalet

Dans les collections permanentes et dans l’exposition « La Régence à Paris », le musée Carnavalet propose une série de rendez-vous festifs et culturels dédiés aux enfants, et leur donne la parole aussi bien sur les œuvres que sur l’enfance, ses joies, ses droits et ses difficultés.

Dans les salles du parcours permanent du musée, 10% des œuvres présentées sont à la hauteur du regard des enfants, pour découvrir l’histoire de Paris, de la Préhistoire à nos jours. Un parcours enfant au sein de l’exposition « La Régence à Paris » est installé pour une découverte en famille à partir de 6 ans : quatorze cartels illustrés leur proposent un décryptage des grandes thématiques abordées dans l’exposition et six grandes illustrations évoquent à leur intention la vie à Paris à l’époque de la Régence. Pendant la période de l’exposition, le musée a prévu une programmation enrichie pour les familles : tous les mercredis et samedis après-midi et pendant les vacances scolaires, le musée leur propose un atelier, La Régence en jeux, un conte, Le Paris du petit roi, ou une visite à vivre en famille à partir de 6 ans. Ces activités se réservent.

Mais les enfants prennent la parole : Le 7 décembre 2023, pour le spectacle Vivre Paris, le musée se transforme en scène pour accueillir les élèves du collège Jean Perrin et leurs interprétations dansées des œuvres des collections du musée. Le spectacle est ouvert à tous sans inscription. Le 6 février 2024, les élèves des écoles du 20ème arrondissement de Paris accueilleront le public et l’accompagneront au sein de l’exposition « La Régence à Paris » pour une visite guidée où la parole est à eux.

Jusqu’au 25 février 2024, le musée Carnavalet présente une exposition consacrée à la Régence, période oubliée de l’histoire qui marque le retour du roi et de la vie politique, économique et culturelle à Paris.L’exposition s’inscrit dans la commémoration du tricentenaire de la disparition du Régent ( 1674-1723). La structure thématique choisie pour le parcours met en évidence les innovations de la période pour mesurer leur portée historique. Plus de 200 œuvres permettent d’explorer cette période et de rendre compte des mutations de la société, des innovations philosophiques, économiques et artistiques : Voltaire, Marivaux, Montesquieu, Law, Watteau…sont les personnalités les plus connues. Sous la Régence naît une liberté nouvelle de critiquer, ce que l’on appellera l’esprit des Lumières.

Béatrice Flammang

Les enfants sont rois à Carnavalet

L’exposition La Régence à Paris