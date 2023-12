L’expo de la semaine : Mode et sport, d’un podium à l’autre

Dans la perspective des Jeux olympiques de 2024, le musée des Arts décoratifs de Paris présente, jusqu’au 7 avril 2024, « Mode et sport, d’un podium à l’autre », les liens étroits qui unissent la mode et le sport, de l’Antiquité à nos jours. Cet événement révèle comment deux univers à priori éloignés participent des mêmes enjeux sociaux autour du corps. De nombreuses activités sont proposées aux jeunes, en famille ou avec leurs enseignants.

Des liens étonnants entre l’histoire de la mode et le sport

Dans un parcours chronologique entrecoupé de parties thématiques, 450 pièces de vêtements et accessoires, photographies, croquis, magazines, affiches, peintures, sculptures, vidéos mettent en lumière l’évolution du vêtement sportif et son influence sur la mode contemporaine. Onze espaces montrent comment la mode et le sport ont une histoire commune riche qui éclaire notre manière de nous habiller aujourd’hui : Le sport avant le sport, En selle ou en garde, Sport, effort, confort ?, Les premiers vêtements de sport, À l’eau ! De la baignade à la nage, Aux origines du sportswear, Glisser de la glace aux trottoirs, Le sportswear comme nouvelle norme, Couleurs et logos, Prêt, feu…mode ! La mode contemporaine, Du style dans les tribunes.

Autour de l’exposition

Le musée programme des visites guidées adulte à partir de 15 ans. À destination des enfants dès 5 ans et en famille, un cahier d’activités, 3,2,1 jouez ! est à leur disposition à l’accueil du musée pour visiter l’exposition en toute autonomie, il invite à l’observation et à la créativité, au dessin et au coloriage. Le musée propose aux familles, avec enfant à partir de 7 ans une visite guidée de l’exposition. Un atelier de 2h, Habille ta mascotte, est réservé aux familles avec enfants à partir de 4 ans. Des ateliers de 2h sont aussi prévus pour les jeunes en individuels : Bien dans tes chaussettes pour les 7-10 ans, De la piste au podium pour les 11-14 ans. Un stage est également organisé pour les 11-14 ans, Show les maillots !, 4 séances de 2h30, du mardi au vendredi, en février.

Pour le public scolaire

Les professeurs peuvent réserver des visites libres ou opter pour des activités organisées avec un médiateur. Le musée des Arts décoratifs programme des visites guidées pour les scolaires, En mode sport, des visites-ateliers : Habille ta mascotte, pour les 4-6 ans, Bien dans tes chaussettes pour les 7-10 ans, De la piste au podium, pour les 11-18 ans. Un formulaire de réservation est à remplir et à envoyer à reservation@madparis.fr , des informations complémentaires peuvent être obtenues au 01 44 55 57 66. Les visites libres se réservent à la page Groupes en visite libre sur le site.

