SVT : une conférence en ligne sur les agents pathogènes

Trois experts, dont le Pr. Christelle Pomares, ont animé une visioconférence sur le thème “Agents pathogènes et maladies vectorielles” le 29 novembre 2023. Ces professeurs du CHU de Nice et de l’Inserm expliquent de façon précise le paludisme, les virus, la dengue ou encore les grandes lignes de l’immunité chez les mammifères. “Cette thématique permet également de privilégier l’exercice de l’esprit critique pour permettre aux élèves de distinguer opinions, croyances et faits scientifiques. C’est aussi l’occasion d’amener les élèves à découvrir les métiers actuels et émergeants dès la classe de cinquième”, indique Philippe Cosentino sur le site académique de Nice.

Accès à la vidéo