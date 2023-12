Physique : la gazette de Paris est en ligne

Le numéro 6 de la gazette destinée aux enseignants de physique-chimie est publié. Au sommaire, les enseignants trouveront des diaporamas expliquant les nouveaux programmes en place depuis cette rentrée en 6ème et en 1ère, mais aussi les formations disponibles en ligne et des informations sur “un speed-meeting en partenariat avec l’association Femmes et Mathématiques” pour favoriser la rencontre entre des collégiennes, lycéennes et des femmes scientifiques. Les modalités pour les olympiades de physique et de chimie ainsi que la robocup sont également 05détaillées.

Lire la gazette