Le Musée des Arts décoratifs invite les enseignants à découvrir Iris Van Herpen

Le musée des Arts décoratifs invite les enseignants à découvrir l’exposition « Iris Van Herpen », le mercredi 13 décembre à 14h, et le jeudi 14 décembre à 18h. Pour participer à ces rencontres, il est nécessaire d’adresser sa réservation à giulia.bergonzini@madparis.fr

L’exposition « Iris Van Herpen. Sculpting the Senses » rend hommage à l’une des créatrices de mode les plus visionnaires de sa génération. À travers une expérience immersive et sensorielle, cette rétrospective, célébrant son approche pluridisciplinaire, s’articule autour de thématiques (L’eau et les rêves, La vie des profondeurs, Synesthésie, Mythologie ténébreuse, Voyage cosmique…) présentant l’essence même de son travail qui fusionne mode, art contemporain, design et sciences. L’exposition interroge la place du corps dans l’espace, ses identités et notre avenir dans un monde en pleine mutation. Une sélection de plus de 100 pièces de haute couture réalisées par Iris Van Herpen dialogue avec des œuvres d’art contemporain et des collections de sciences naturelles. Fascinée par le monde de demain, la créatrice fusionne les disciplines, les tisse les unes avec les autres, pour donner naissance à une nouvelle définition de la mode.

Le musée propose aux familles avec enfants à partir de 5 ans, des visites guidées, et aux jeunes des ateliers : Mini Merveilles pour les 4-6 ans, 7-10 ans et en famille, Explorations naturelles pour les 11-14 ans. Un stage mode, L’atelier de la mode, est programmé pendant les vacances scolaires pour les 11-14 ans. Des visites guidées et des ateliers sont proposés aux établissements scolaires : Mini Merveilles pour les enfants de maternelles et les écoliers, Explorations naturelles pour les collégiens et les lycéens. Toutes les activités se réservent auprès du service des publics, 01 44 55 57 66, et reservation@madparis.fr

Béatrice Flammang

