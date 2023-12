L’expo de la semaine : Posy Simmonds. Dessiner la littérature.

La Bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou présente, jusqu’au 1er avril 2024, une exposition consacrée à l’autrice de bande dessinée et dessinatrice de presse britannique, Posy Simmonds. Cette rétrospective organisée avec l’artiste, qui a coutume de dire qu’elle « aime autant écrire que dessiner », rend compte de la richesse et de la diversité de son œuvre. Visites et ateliers sont prévus pour les jeunes.

Cinq parties thématiques

Élaborée en étroite collaboration avec l’artiste, cette rétrospective, composée de cinq parties thématiques, rassemble près de 130 pièces originales, dessins inédits, croquis et esquisses, carnets commentés, et extraits de films.

La première partie de l’exposition parle de la jeunesse de Posy Simmonds. La seconde est consacrée à ses dessins de presse pour The Guardian, où elle œuvre pendant plus de trois décennies et croque avec une grande acuité les mœurs de ses semblables et la vie politique de son pays. Ses planches Femmes présentent aux lecteurs une réflexion nouvelle, moderne et féministe sur la vie quotidienne de la société intellectuelle britannique. La troisième partie montre les livres pour enfants qu’elle a composés où les animaux font des choses incroyables, en particulier un chat Fred. La quatrième partie est consacrée à trois romans graphiques : dans ces œuvres, c’est toujours une femme qui est le personnage principal. Son premier roman graphique, Gemma Bovary (1999), est inspiré du personnage d’Emma Bovary de Gustave Flaubert. Son deuxième roman, Tamara Drewe( 2007), raconte l’histoire d’une très belle jeune femme qui arrive dans un village et trouble tous les habitants. L’héroïne du troisième roman, Cassandra Darke (2018), vend des tableaux à Londres, et suite à un meurtre, elle enquête. La cinquième et dernière partie de l’exposition, présente les bandes dessinées de Posy Simmonds sur le monde des auteurs et des livres. Dans ces histoires, Literary life ou scènes de la vie littéraire, elle dresse un portrait grinçant et hilarant du monde littéraire, elle se moque gentiment des auteurs et des livres…libraires désabusés, auteurs en quête d’inspiration…elle caricature toutes les étapes de la vie d’un livre.

Autour de l’exposition

L’accès à l’exposition est libre. Tous les jours à 17h, sauf le week-end, la Bpi propose sans réservation, une visite guidée. Des visites guidées sont possibles aussi, sur réservation, certains mercredis et jeudis. Des rencontres autour de l’œuvre de Posy Simmonds sont programmées, notamment dans le cadre de la Nuit de la lecture.

Pour le public scolaire

Les professeurs peuvent organiser une visite de l’exposition, sur réservation, en contactant le Service Développement des Publics : visites@bp.fr La Bpi propose aux élèves à partir de la 4ème des ateliers. Cette offre comprend la visite de l’exposition, suivie d’un atelier où les participants découvrent l’univers de l’artiste, développent leur imaginaire et comprennent l’équilibre entre le texte et l’image dans une planche de BD. Le formulaire de réservation est sur le site et doit être retourné à visites@bpi.fr .

Béatrice Flammang

L’exposition Posy Simmonds

Le livret de l’exposition

Le petit monde de Posy Simmonds