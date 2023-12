Des stages photos pendant les vacances de fin d’année à la Maison Doisneau

La Maison de la Photographie Robert Doisneau à Gentilly et le Lavoir Numérique proposent, sur réservation, des stages gratuits autour de la photographie, du son et de la vidéo, pendant les vacances de fin d’année.

Photozines du 3 au 5 janvier 2024, est proposé aux photographes amateurs, à partir de 16 ans, pratiquant la photographie numérique ou argentique. Un photozine est une publication photographique auto-produite et créée avec de petits moyens, par des amateurs qui souhaitent faire circuler et donner à voir leur travail de façon immédiate et non-institutionnelle. Chaque participant devra apporter une série d’images au format numérique, et partira avec une maquette de son travail.

Mixage audio, est un stage pratique proposé à partir de 16 ans, sur 5 journées en 2 sessions, du 3 au 5 janvier 2024 et du 19 au 20 avril 2024. Stop motion invite les 12-18 ans à créer leur propre scénario en laissant libre cours à leur imagination, le 4 janvier de 14h à 18h, et le 5 janvier de 10h à 18h.

La Maison Doisneau programme toute l’année un dispositif d’actions culturelles et pédagogiques à destination de publics variés. Elle favorise l’éducation à l’image grâce à une approche centrée sur l’échange et la construction du regard. Depuis 2001, elle a mis en place le dispositif Photographie à l’école à destination des élèves des établissements scolaires de Gentilly et des villes limitrophes.

Béatrice Flammang

La Maison de la Photographie Robert Doisneau