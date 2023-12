Qu’est-ce qui se passe avant le désastre ? Ceux qui vivent, se chamaillent, sont traversés par des discordes religieuses, idéologiques, politiques, aiment, rêvent ont-ils le pressentiment, à un moment historique précis, de leur propre disparition ? Ady Walter, documentariste, situe « Shttl », son premier long métrage de fiction, dans la communauté juive d’un village ukrainien imaginaire (scénario écrit avec Samuel Fischler) le 21 juin 1941, la veille de l’invasion de l’Ukraine soviétique, maillon faible, puis de l’URSS part les troupes nazies.

Un village juif ukrainien, à l’orée de la barbarie nazie

En faisant revivre un pan souvent occulté de l’histoire ukrainienne contemporaine et un déploiement historiquement plus tardif de la Solution finale, le jeune cinéaste nous offre une œuvre essentielle, dérangeante. Servie par des partis pris de mise en scène audacieux, d’un systématisme parfois excessif : faux plan-séquence à caméra mobile aux côtés des mouvements des personnages, Noir et Blanc dominant découpant dans le ciel clair les branches de la haute forêt alentour et le petit pont traversant la rivière proche, lumière sculptant les intérieurs en clair-obscur (Volodymyr Ivanov à l’image), composition musicale, riche des apports du jazz, du classique et du klezmer traditionnel (bande originale de David Federmann), choeurs surgissant en cours de récit comme en correspondance secrète avec les pulsations des âmes.

Une tragédie imminente, un questionnement sans fin

Ady Walter, à travers une forme cinématographique mûrement réfléchie, figure de façon saisissante la fin symbolique et physique d’un petit village juif déjà sous la botte soviétique, et qui va connaître l’invasion de l’armée nazie, connue sous le nom de Opération Barbarossa le 22 juin 41. L’histoire imaginée par le cinéaste se passe la veille de cette attaque qui signe le début de la plus grande invasion militaire de l’histoire, celle de l’armée de l’Axe en Union soviétique. Et cette opération marque une nouvelle étape dans l’élimintion des Juifs d’Europe, aboutissant au massacre de plus de 500 000 Juifs en quelques mois.

Cette œuvre, étrange et déroutante, se révèle à nous dans sa capacité hallucinante à faire ‘revivre’ une culture, une langue (le Yiddish), des traditions anciennes déjà bousculées par l’idéologie communiste et ses représentants, et la communauté juive, tiraillée entre ses courants religieux et des aspirations laïques naissantes, un monde voué à l’anéantissement.

Et Ady Walter d’interroger encore : « ‘que se passe-t-il 24 heures avant la fin du monde ? […] Sommes-nous, comme Mendele (le personnage principal), saisis par la beauté des êtres imparfaits qui nous entourent ?’

Prix du public au Festival international du Film de Rome et Sélectionné au BFI International London Festival,

« Shttl » nous confronte à ce questionnement sans fin, à l’heure où de nouveaux périls menacent notre humanité.

Samra Bonvoisin

« Shttl », film d’Ady Walter-sortie le 13 décembre 2023