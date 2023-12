Dans le cadre des mercredis de l’APMEP (Association des Professeurs de Mathématiques de l’école publique), espace d’échanges et de formation dédié aux questions de l’enseignement des maths à l’École Primaire, Sylvain Etienne parlera de « Nombres figurés et résolution de problèmes » (présentation en référence à un essai publié ici et écrit avec Marlène Esteve)

« Depuis plusieurs années, nous travaillons sur la résolution de problèmes et sur le triptyque « Manipuler, Verbaliser, Abstraire ».

Les différentes expérimentations que nous avons menées nous ont conduits à engager une réflexion sur l’utilisation d’un matériel pertinent permettant de faciliter l’accès à des représentations mentales pour la construction des concepts mathématiques tels que les nombres, les analogies et le sens des opérations.

Les choix que nous avons opérés ont été dans l’idée de penser un continuum didactique du cycle 1 au lycée en termes de contenus et de matériel. En effet, les cubes emboîtables ou les réglettes Cuisenaire pourront être utilisés tout au long de la scolarité d’un élève avec des intentions ou des concepts relatifs à leur niveau d’étude. Notre intention était de développer l’autonomie des élèves en résolution de problèmes, mais aussi de leur fournir des moyens de mobiliser des connaissances mathématiques sur la durée.

Dans cet essai, nous vous présentons l’état de nos recherches que nous enrichirons au fur et à mesure de la poursuite de nos réflexions ».

Rendez-vous mercredi 13 décembre de 17 à 18h30.

