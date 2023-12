Un programme festif au Louvre pour les familles, pendant les vacances

Pour les vacances de fin d’année, le Louvre propose aux familles un programme festif : des visites guidées, contées, découvertes, des ateliers…

Le Studio, un espace ludique en accès libre, propose une programmation en lien avec Notre-Dame de Paris et l’exposition qui lui est consacrée au Louvre.

Des ateliers sont prévus en famille : Motrimusée-voyage dans la peinture de 3 à 5 ans, Les petits créatifs le rouleau panoramique du Nil, dès 6 ans, Carnet de voyage au Louvre et Précieuses couleurs dès 8 ans. L’atelier Apprentis artistes est réservé aux enfants seuls de 9 à 11 ans.

Des visites contées de 1h à 1h30, sont proposées aux familles : Petits contes à dos de dragon dès 4 ans, Shéhérazade, Hanuman et autres histoires dès 6 ans. Des visites guidées d’1h30 sont aussi prévues pour les familles : Ma première visite au Louvre, et Au bout du pinceau, dès 6 ans, Au fil du Nil, Dieux et héros, et Ors et trésors, dès 8 ans.

Tous les jours pendant les vacances scolaires, en 20 minutes, un médiateur répond à toutes les questions, dans six espaces emblématiques du musée.

Des mini-visites sont aussi programmées pour découvrir en 20 minutes, l’exposition « Le trésor de Notre-Dame de Paris, des origines à Viollet-le-Duc » à travers une mini-visite introductive. Avec plus de 120 œuvres, cette exposition offre un condensé de l’histoire de ce trésor, en les replaçant dans le contexte de son histoire millénaire : depuis ses origines au Moyen Âge jusqu’à sa renaissance au 19ème et son apogée avec Viollet-le-Duc sous le Second Empire. Elle révèle sa diversité et sa richesse.

