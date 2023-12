FEI 2023 : Quelles alliances pour l’école avec l’extérieur ?

L’avenir de l’Ecole passera-t-il par des alliances avec les mouvements d’éducation populaire ? Laurent Bernardi, directeur des Céméa et Arnaud Tiercelin de la Ligue de l’enseignement dressent l’état des lieux des propositions possibles pour les classes au Forum des Enseignants Innovants de Poitiers.

« Des alliances comme axe de résistance »

« Il n’y a jamais vraiment eu d’âge d’or pour la pédagogie et pour les gens qui voulaient faire différemment dans les écoles », constate Laurent Bernardi, directeur des Céméa France.(centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active ) « Les Céméa ont été créés en 1937 avec des éducateurs soucieux de former de nouvelles générations qui ne fassent pas la guerre ».

Devant la centaine d’enseignants innovants rassemblés dans les salons de Blossac à Poitiers, l’ancien directeur d’école rappelle « qu’un enseignant gère toujours un temps inédit devant des élèves ». L’idée de penser globalement et de penser l’informel est au cœur de l’argumentation de Laurent Bernardi. « C’est l’éducation qui est active et non les méthodes. Il faut penser à une éducation globale et émancipatrice ».

Pour Arnaud Tiercelin de la Ligue de l’enseignement, les enseignants militants et d’autres ont su inventer un mouvement d’éducation populaire. « C’est intéressant d’avoir toujours cela en tête ». L’éducation populaire est « un espace où l’on peut expérimenter en dehors de tout enjeu scolaire. Il ne faut pas oublier que l’école publique est la seule institution qui accueille tous les jeunes de manière inconditionnelle ». Arnaud Tiercelin ne croit pas tout de suite « en un grand soir politique avec une grande loi en éducation. La marge qu’il nous reste est sur le terrain. On peut gagner à renforcer ces liens entre l’Éducation nationale, les mouvements d’éducation populaire et l’éducation nouvelle».

Quelles sont les propositions de ces mouvements ?

Laurent Bernardi rappelle l’importance du temps de vacances. « Quelles représentations portons-nous sur les personnels éducatifs et inversement ? Certains souhaitent scolariser les vacances avec des vacances apprenantes. Nous pensons que ces temps réactivent les connaissances et compétences apprises à l’école, dans le faire et dans la pratique ». Le directeur des Céméa évoque l’importance « de faire ensemble. Les enseignants doivent se préoccuper du temps de cantine et du temps d’accueil périscolaire. Il s’agit d’une préoccupation conjointe qui est une alliance éducative ». La semaine des parents à l’école est une occasion citée pour démarrer ces alliances.

« Les conditions dans lesquelles le jeune apprend sont très importantes », ajoute Arnaud Tiercelin qui prône une approche globale. Il rappelle que la Ligue de l’enseignement accompagne des projets d’éducation artistique et culturelle (EAC) avec les enseignants. « Nous proposons des ateliers de pratiques accompagnées sur temps scolaires, périscolaire ou dans des structures de proximité ». La production des élèves est donnée à voir aux familles.

« Ce n’est pas forcément la plateforme Adage et sa logique de catalogue qui va permettre de mettre en place des projets de cette complexité. L’éducation populaire a des savoir-faire pour trouver des financeurs et des réseaux d’artistes », invite Arnaud Tiercelin. Les classes de découvertes portées par la Ligue depuis plus de 50 ans sont aussi des opportunités. L’opération collège au cinéma permet aussi une projection et même une résidence de technicien ou d’acteur de la chaîne du cinéma dans l’établissement. Arnaud Tiercelin évoque aussi le prix jeunesse de la presse qui permet de donner goût au journalisme. « Il faut un peu d’inventivité pour jouer sur les marges pour trouver des financements. C’est encore possible ! ».

Laurent Bernardi constate que « les enseignants qui vont bien sont en recherche de transformer ce qui est proposé à leurs élèves en classe comme de nouveaux projets ou d’aller chercher ailleurs de quoi transformer la classe ». Au Forum des Enseignantes et enseignants Innovants par exemple ?

Julien Cabioch

