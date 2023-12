L’expo de la semaine : « Objectif mer : l’océan filmé »

Pour accompagner sa réouverture, le musée national de la Marine a choisi d’accueillir, jusqu’au 5 mai 2024, dans sa nouvelle salle d’exposition temporaire, « Objectif Mer : l’océan filmé », une exposition, conçue avec la Cinémathèque française, sur un thème inédit, celui des liens unissant la mer et le cinéma. Les jeunes sont très attendus, en famille ou avec leurs enseignants.

Une source d’inspiration inépuisable

La mer a toujours inspiré les artistes, leur offrant un sublime décor et des histoires mouvementées. Elle a imprégné la littérature, la photographie, la peinture, puis est venu le 7ème art. La mer est l’une des premières sources d’inspiration du cinéma. Pour son exposition inaugurale, le musée propose un voyage vivant, scandé de pièces exceptionnelles, au cœur de l’iconographie merveilleuse et mouvementée du cinéma maritime.

Le cinéma s’est passionné pour la mer, tout d’abord par le biais d’histoire, puis les outils se sont perfectionnés, permettant de filmer la mer de mieux en mieux. Le commandant Cousteau a popularisé le documentaire sous-marin. Des films mythiques ont été réalisés comme Titanic, Océans…

L’exposition rassemble plus de 300 extraits de films, costumes, affiches, photographies, peintures et matériels de prise de vue. Le parcours explore la façon dont la mer est représentée dans les films, et l’évolution de ces images au fil des décennies.

Autour de l’exposition

Pour accompagner la découverte de l’exposition, deux livrets de visite sont à disposition gratuitement : un livret de visite pour les adultes, un livret de visite pour les familles, avec enfants à partir de 7 ans. Une visite guidée de l’exposition est proposée aux adultes dès 15 ans. Une visite-atelier de 2h, Affiche ton son! est prévue pour les 11-16 ans : après avoir découvert les différentes ambiances sonores des films présentés dans l’exposition, les jeunes vont en atelier pour créer à leur tour, la bande-son originale d’une affiche de film. Pendant toute la durée de l’exposition, des projections et des conférences sont programmées à l’auditorium. Le jeudi 7 mars, la Contre-soirée réservée aux 18-30 ans, est consacrée aux liens entre la mer et le cinéma.

Pour le public scolaire

Les professeurs peuvent organiser des visites libres ou opter pour une visite-atelier. Le musée propose aux collégiens et aux lycéens, une visite-atelier de 2h, La mer au cinéma. Après la découverte de l’exposition, les jeunes vont en atelier pour créer la bande-son originale d’une affiche. Toutes les activités se réservent : groupes@musee-marine.fr

Béatrice Flammang

Objectif Mer: l’océan filmé

Les activités pour les scolaires

l’espace enseignants