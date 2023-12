Cinéma : “Ma France à moi ” de Benoît Cohen

France (Fanny Ardant), vit seule dans son appartement parisien. Alertée par la radio sur l’existence d’une association proposant d’accueillir chez soi des réfugiés, elle propose d’héberger chez elle Reza (Nawid Elham), jeune afghan d’à peine vingt-ans. Une aventure humaine d’une richesse exceptionnelle commence pour l’une comme pour l’autre. Inspirée d’une histoire vraie -l’expérience de sa propre mère-, adaptée de son roman ‘Mohammad, ma mère et moi’ -publié en 2018 chez Flammarion-, le réalisateur Benoît Cohen nous propose une version cinématographique salutaire, balayant préjugés et clichés sur les migrants.

Unifrance vous offre un dossier pédagogique, remarquablement conçu sous la responsabilité d’un professeur d’histoire-géographie. Il permet d’approfondir la réflexion suscitée par cette fiction délicate et sensible tout en fournissant des pistes sur le pays d’où est originaire le jeune héros : l’Afghanistan. Outre un focus sur les intentions du cinéaste, le dossier pédagogique comprend un entretien entre le véritable héros de l’histoire et son interprète à l’écran, des repères sur l’histoire de l’Afghanistan et sa société aujourd’hui, le statut des réfugiés en 2023 avec cartes et données chiffrées, le concept d’hospitalité et sa dimension politique, l’association ‘J’accueille’, point de départ de toute l’histoire de cette rencontre entre deux êtres humains, par-delà les frontières générationnelles, linguistiques, culturelles…

Cette ONG, créée en 2015, a pour vocation d’accueillir des personnes réfugiées chez l’habitant. Présente dans plusieurs grandes villes de France, elle a déjà permis l’accueil de 1 300 personnes ayant obtenu le statut de réfugiées en favorisant l’acquisition de la langue, l’appropriation des codes sociaux et culturels, grâce à l’immersion dans un foyer français.

Samra Bonvoisin

Dossier Pedagogique Ma France À Moi def (1)