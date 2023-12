Au musée d’Orsay, des activités ludiques et créatives en libre accès

C’est le retour des Vacances au musée d’Orsay : une programmation est spécialement conçue pour les familles, gratuite et sans réservation, du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024, dans la Salle des fêtes du musée. Venez en famille prendre part à des activités ludiques et créatives en libre accès, tous les jours de 10h à 17h. « Vacances à Orsay » est une offre dédiée aux familles à découvrir à chaque vacances scolaires.

Des activités adaptées aux différentes tranches d’âges vont permettre aux enfants de découvrir avec leur famille les œuvres emblématiques du musée. Pour cette nouvelle édition des « Vacances à Orsay », la Salle des fêtes va prendre des airs de campagne, car la nature y sera particulièrement à l’honneur.

Au programme : créer un tableau en s’inspirant de celui de Maurice Denis, Les Muses, tenter de réaliser d’aussi beaux arbres; Créer des paysages de neige, en s’inspirant de l’œuvre Paysage de neige du peintre suisse Cuno Amiet, et avec l’aide d’artistes plasticiens présents. Un coin lecture invite les jeunes, de 14h30 à 16h30, à écouter des textes passionnants lus par les membres de l’association Lire et faire lire. Un coin jeux attend aussi les familles. Quatre stations d’écoute proposent des Promenades imaginaires à découvrir.

Le musée d’Orsay prête aussi aux familles un Kit de visite autonome, pour découvrir d’une manière ludique les principales œuvres. Ces Kits sont disponibles dans la Salle des fêtes.

Des visites guidées thématiques et créatives sont également proposées aux familles : Week-end à Rome- Visite dessinée en famille avec des enfants de 6 à 12 ans, chaque participant doit à son tour dessiner sa destination rêvée. Orsay à petits pas-visite en famille avec des enfants de 3 à 5 ans, est une nouvelle activité destinée à faire découvrir le musée aux plus jeunes, en mettant leurs sens en éveil.

Les vacances donnent aussi la possibilité de découvrir jusqu’au 7 janvier 2024, une exposition étrange, «Le Poème de l’âme » de Louis Janmot, ( 1814-1892), un artiste singulier qui a consacré sa vie à réaliser en 34 compositions accompagnées d’un long poème, L’âme, (2814 vers), le parcours initiatique d’une âme sur la Terre. L’ensemble compose une œuvre hybride, littéraire et picturale qui a fortement impressionné, ses contemporains, tels que Théophile Gautier, Baudelaire, Delacroix qui intervint pour que ses toiles soient exposées à l’Exposition universelle de 1855. Au musée d’Orsay, l’exposition replace « Le Poème de l’âme » et son auteur à la croisée de références d’influences et de courants aussi bien littéraires, religieux et philosophiques qu’artistiques.

Des visites guidées d’1h30 sont proposées aux familles avec enfants à partir de 13 ans, Un peintre qui fait des vers, un poète qui fait des tableaux, et En quête pour les familles avec enfants de 6 à 12 ans. Dans l’exposition, un parcours est mis en place pour les enfants, avec des cartels qui les invitent à devenir, à leur tour, acteurs et héros de ce poème.

