Des albums pour Noël

Succès garanti ! Voilà trois albums à offrir à Noël pour les enfants. Des petits de 3 ans aux collégiens, ils suscitent l’intérêt et même l’émerveillement. Si vous êtes en retard pour vos cadeaux, suivez l’article…

Apprendre la solidarité en maternelle

“Pour qui est ce beau cadeau ?” Chikiro Nakagawa et Junji Koyose proposent un nouvel album des célèbres “P’tits Bonzoms”. Cette fois des centaines de P’tits Bonzoms aident le Père Noël à porter les cadeaux. Ils organisent la livraison à grand renfort d’engins de chantiers. Ils font rouler, élever, cheminer, déposer le cadeau pour qu’il arrive au pied du sapin. L’album porte des valeurs : l’entraide, la solidarité, l’attention aux autres, la curiosité. Les petits seront captivés par le graphisme de J Koyose et les engins de chantier qu’il met en oeuvre. A partir de 3 ans.

Chikiro Nakagawa et Junji Koyose, Pour qui est ce beau cadeau ?, Rue du monde éditeur, ISBN 978-2-35504-746-6, 17€

Une enquête pour les CP

A qui appartient cette chaussette ? Sun Jun propose une enquête trépidante autour d’une étrange chaussette. Cet album destiné aux jeunes écoliers (à partir de 6 ans) est facile d’accès pour ceux qui commencent à apprendre à lire. Porté par un suspense, structuré comme un compte, c’est une belle invitation à entrer dans l’univers de la lecture. L’action se passe dans une barre d’immeuble, un univers pas si courant dans l’édition jeunesse.

Sun Jun, A qui appartient cette chaussette ?, Rue du monde editeur, ISBN 978-2-35504-734-3, 17.50€

Balade en fromagie

Tout, tout, tout ! Vous saurez tout sur le fromage !Bernard Friot et Aurore Paillusson proposent un livre original qui est une véritable encyclopédie sur le fromage adaptée aux jeunes collégiens. Les illustrations de Thomas Baas et Charlotte Fréreau sont superbes. L’ouvrage nous fait découvrir l’univers du fromage à travers des activités, des recettes, des BD, des interviews, des poèmes et bien sur de nombreuses informations. C’est vraiment parfaitement réussi. Mais il faut aimer les fromages… A partir de 10 ans.

B Friot, A Pallusson, T Baas, C Fréreau, Balade en fromagie, Milan jeunesse, ISBN 978-2-408-03306-4, 20.90€.