Digitalis, une œuvre étonnante réalisée par le Collège Marie Curie de Tourcoing

Le collège Marie Curie de Tourcoing est très soucieux de l’éducation artistique et mène des projets ambitieux. Depuis 2017, des dispositifs ont été mis en place, initialement connus sous l’intitulé Parcours d’excellence, ils se prénomment actuellement Les cordées de la réussite. Et leur dernière promotion propulse 9 collégiens à la Fondation EDF pour être exposés à côté d’illustres artistes contemporains français et étrangers : leur œuvre Digitalis a été sélectionnée pour figurer à l’exposition « Demain est annulé…de l’art et des regards sur la sobriété ».

Le collège Marie Curie entretient depuis de nombreuses années, un partenariat avec Le Fresnoy. En octobre 2022, une artiste-étudiante de l’école du Fresnoy, Léa Collet, a présenté son projet intitulé Digitalis aux élèves de la cordée de 3ème. Cette entreprise ambitieuse va mobiliser les collégiens et leur professeur d’art plastique, tout au long de l’année, et leur proposer un parcours artistique multidisciplinaire, qui leur permettra d’expérimenter plusieurs ateliers animés par des spécialistes de différentes disciplines. Les élèves vont ainsi réfléchir sur les rapports entre l’humain, les plantes et les nouvelles technologies, afin de cerner les enjeux de l’œuvre qu’ils vont réaliser ensemble, l’histoire mystérieuse de jeunes adolescents qui souhaitent se métamorphoser en fleurs pour survivre. Sur fond de science-fiction, c’est par le biais de l’imagination artificielle, au croisement entre intelligence artificielle et imaginaire de l’artificiel, que l’artiste va réaliser ce fantasme de transformation.

Les jeunes ont été initiés à la botanique, au dessin scientifique d’observation. Ils ont exploré la photogrammétrie, une technique qui permet de générer des modélisations 3D à partir de photographies. Dans le cadre d’un atelier de création musicale, les élèves de la cordée ont eu l’opportunité de rencontrer deux artistes-musiciens passionnés par la musique générée par les plantes. Ils ont ainsi réalisé que les plantes étaient très sensibles à leur environnement et réagissaient fortement aux changements. La dimension olfactive du monde végétal a ensuite été étudiée, lors d’ateliers spécifiques. Décrire une odeur n’ est pas une chose aisée ! Les élèves ont ensuite fait des recherches sur une plante de leur choix accompagnés de leur professeur de SVT avec l’objectif de déterminer si une hybridation entre l’Homme et les plantes était possible.

Quatre journées de tournage au Studio national des arts contemporains ont été nécessaires pour réaliser ce scénario qui raconte l’histoire d’un groupe d’adolescents qui désire muter en plante pour une raison mystérieuse. Les jeunes ont réalisé aussi une interview de l’artiste Léa Collet. L’œuvre a reçu le Prix des amis du Fresnoy, et a été exposée à Panorama 25. Digitalis est présentée actuellement à la Fondation EDF, dans l’espace intitulé Les chemins du progrès de l’exposition « Demain est annulé… ». Le film, séquencé en trois actes et un prélude, dure 24 minutes.

Béatrice Flammang

Le collège Marie Curie de Tourcoing