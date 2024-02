L’expo de la semaine : Dans la Seine. Objets trouvés de la Préhistoire à nos jours

La Seine livre ses secrets ! La Crypte archéologique de l’île de la Cité consacre une exposition inédite et insolite aux objets trouvés dans la Seine et sur ses rives, de la Préhistoire à nos jours, des objets mystiques, des objets pratiques, des objets parfois surprenants. Cet événement est aussi l’occasion d’expliquer les méthodes scientifiques utilisées dans l’interprétation et la datation des vestiges et des objets archéologiques. Un parcours illustré permet aux enfants de mieux comprendre les vestiges de la Crypte et les principales thématiques abordées par l’exposition « Dans la Seine ».

Un parcours chronologique

La Crypte archéologique de l’île de la Cité invite le public à découvrir près de 150 objets recueillis dans et sur les rives du fleuve qui traverse la capitale, des objets tombés, jetés, perdus ou déplacés par le courant. Tous témoignent de l’histoire de la Seine, de son évolution, de ses aménagements et de ses paysages, mais aussi de ses populations successives, leurs modes de vie leurs croyances, leurs combats.

Le parcours de l’exposition s’articule autour de quatre périodes chronologiques et plusieurs thématiques choisies parmi les découvertes archéologiques en lien avec la Seine. Ce sont d’abord les installations humaines de l’époque préhistorique, sur les berges du fleuve, puis dans l’Antiquité, le temps de ses premiers aménagements. Les périodes médiévale et moderne révèlent des armes, des ex-voto et des déchets, la Seine d’aujourd’hui livre, grâce aux plongées, des trouvailles hétéroclites.

L’exposition explore aussi la Seine en amont et en aval de Paris, avec l’évocation de ses sources en Bourgogne, d’une pêcherie antique dans l’Aube, et d’un site paléolithique à Clichy-la-Garenne.

Autour de l’exposition

Des activités sont proposées aux familles : Des visites-animations Mission Archéo, dès 8 ans, pour comprendre le travail des archéologues, certains samedis et mercredis et pendant les vacances scolaires à 15h et 16h. Des visites contées, Le Garum venu de Rome et Dans la Seine, certains samedis et mercredis et pendant les vacances scolaires à 15h et à 16h. Les visites-ateliers proposent aux familles d’écrire une histoire à partir d’une découverte de la Crypte et de l’exposition, certains samedis à 16h. Les activités se réservent www.crypte.paris.fr/fr/activite

À l’occasion des journées européennes de l’archéologie, du 14 au 16 juin 2024, un week-end gratuit invite les familles à découvrir la crypte et l’exposition « Dans la Seine », au programme, des contes, des jeux.

Pour le public scolaire

Les professeurs peuvent organiser des visites libres ou opter pour une visite guidée avec un médiateur qui s’adapte au niveau des jeunes, écoliers, collégiens ou lycéens. Des visites de la Crypte archéologique, des visites découvertes de la Crypte et de l’exposition, et des visites-animations, Mission Archéo et La vie à Lutèce, sont possibles. Des informations peuvent être obtenues au 01 44 59 58 58, le lundi de 14 h à 17h. Toutes les activités se réservent, carnavalet.publics@paris.fr .

Béatrice Flammang

L’exposition “Dans la Seine. Objets trouvés de la Préhistoire à nos jours”

Les activités

Les activités pour les groupes