Le musée d’Archéologie nationale attend les familles pendant les vacances d’hiver

Du 10 au 25 février 2024, le musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye propose aux familles et aux enfants seuls, une série d’ateliers pédagogiques et participatifs en lien avec ses collections et la recherche archéologique. Ateliers et visites sont programmés chaque jour, il est nécessaire de s’inscrire.

Le musée invite les enfants et les familles à appréhender les modes de vie des populations passées par le biais de pratiques artistiques, à s’émerveiller, manipuler, écouter et questionner l’histoire de l’Humanité.

Cinq thématiques sont prévues pour les enfants seuls : A la découverte de l’archéologie grâce à un bac à fouille pour les 6-7 ans, Les z’animaux de la Préhistoire pour les 3-5 ans accompagnés d’un adulte, L’utilisation de l’argile au Néolithique la céramique pour les 8–12 ans, Peindre comme les hommes préhistoriques pour les 6-10 ans, La mosaïque en Gaule romaine, pour les 8-12 ans.

Des ateliers se déroulent en famille : À la découverte de l’archéologie à partir de 8 ans, Peindre en tribu à partir de 6 ans, Précieux emballage à partir de 4 ans.

Un atelier est programmé avec un danseur. En mouvements invite les familles avec enfants à partir de 6 ans, à déambuler avec un danseur dans les collections du musée, à apprendre des danses simples pour mettre en mouvement le corps et l’esprit, à improviser des pas et des figures en temps réel.

Des visites exploration sont aussi prévues pour les familles : L’art du bronzier à partir de 8 ans pour découvrir le mode de vie à cette époque, et Promenons nous aux jardins à partir de 7 ans pour découvrir l’historique du château et de ses jardins depuis sa fondation au Moyen Âge, jusqu’au 20ème siècle. Des visites thématiques sont aussi proposées aux familles, Les premiers villages, et Vivre au temps des Gaulois, ainsi que des visites contées, À l’âge du Bronze l’Iliade et l’Odyssée, et Chaudrons et dragons.

Pendant les vacances, il sera aussi possible de découvrir la nouvelle exposition temporaire, « D’un Monde à l’Autre », une plongée fascinante dans l’histoire de la ville d’Autun, de l’Antiquité au Moyen Âge. L’exposition présente les résultats des dernières fouilles et les objets exceptionnels qui ont été exhumés, elle dévoile l’histoire d’une cité emblématique sur près de mille ans.

Béatrice Flammang

Les vacances d’hiver au MAN

l’exposition “D’un Monde à l’Autre”