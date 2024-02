Mercredi 7 février, lors des mercredis de l’APMEP, Sébastien Planchenault évoquera les « causeries mathématiques ».

« Une causerie mathématique (number talk) est une courte discussion de groupe (5 à 15 minutes) autour d’un problème de calcul mental. Les discussions de groupes sont reconnues comme étant l’un des facteurs les plus puissants pour l’apprentissage », selon le site Mathématiques Primaire (site pédagogique québécois). « Les échanges mathématiques permettent de développer le sens du nombre, la compréhension des concepts, la fluidité et la flexibilité des élèves. C’est une bonne stratégie à utiliser pour développer des stratégies de calcul mental. Les problèmes sont souvent présentés sous la forme d’une image ou d’une photo. Les élèves peuvent trouver plus d’une façon de résoudre ces problèmes. Les élèves peuvent réfléchir quelques minutes individuellement, puis échanger entre eux. Une discussion de groupe aura finalement lieu pour faire ressortir les différentes stratégies des élèves. Le processus est plus important que le résultat obtenu ».

La conférence de Sébastien Planchenault est accessible en ligne cet après-midi à 17h.

Pour plus d’informations, c’est ici