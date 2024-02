Le musée d’Archéologie nationale invite les enseignants à découvrir la nouvelle exposition temporaire « D’un Monde à l’Autre. Autun, de l’Antiquité au Moyen Âge ». Les professeurs du second degré sont invités le mercredi 6 mars à 14h30, les professeurs du premier degré le mercredi 13 mars à 14h30. Pour participer à ces visites-découvertes il est nécessaire de s’inscrire auprès de Benoit Dercy, benoit.dercy@culture.gouv.fr . Le dossier pédagogique de l’exposition est actuellement disponible sur le site du musée.

Une plongée fascinante dans l’histoire d’Autun !

L’exposition dévoile, sur près de mille ans, l’histoire d’Autun, une cité gallo-romaine emblématique, sa naissance à l’époque d’Auguste, et ses changements, dus à son importance comme capitale des Éduens, peuple ami des Romains depuis longtemps. Augustodunum était une rare cité en Gaule à offrir un enseignement supérieur renommé aux jeunes garçons, dans des écoles appelées écoles méniennes. L’exposition relate les fouilles récentes dans une importante nécropole des IIIème-Vème siècles, à proximité de l’église paléochrétienne de Saint-Pierre-l’Estrier, et présente des objets luxueux et exceptionnels exhumés des sépultures, dont un très rare exemplaire d’un vase diatrète du IVème siècle attestant la virtuosité des maîtres verriers romains.

Deux livrets sont proposés en libre-service à l’entrée de l’exposition. Le premier, un livret-jeu à destination des 4-6 ans privilégie l’observation d’un petit nombre d’objets et propose des jeux permettant d’en faire comprendre la fonction. Le livret d’activités pour les 7-11 ans est destiné à la fois aux enfants venant avec leurs parents et aux élèves suivant une visite autonome avec leur enseignants. Il reprend les grands contenus de l’exposition, dans un niveau de langue simplifié, un lexique, beaucoup de cartes, dessins, plans permettant de comprendre les contextes de mise au jour de ces objets, et l’évolution d’une ville de l’Antiquité au Moyen Âge.

Pour le public scolaire

Un copieux dossier pédagogique d’une quarantaine de pages est à la disposition des enseignants du primaire et du secondaire. Il décrit le parcours de l’exposition et les objets –phares. Il présente les programmes scolaires en lien avec l’exposition, par disciplines et niveaux. Il donne des pistes d’étude pour faire découvrir aux élèves, selon leur niveau, les différents espaces de l’exposition et les œuvres emblématiques, en amont de la visite et pendant la visite. Cinq pistes pédagogiques interdisciplinaires et adaptables sont proposées : Mosaïque d’Épicure/Mosaïque des auteurs grecs, Sarcophage dit « des muses » et Inscription d’Eufronia, Matériaux et techniques, Les coulisses de l’exposition, Les Panégyriques latins.

Les professeurs peuvent organiser des visites libres de l’exposition, elles sont gratuites, ou opter pour une visite guidée d’1h avec un conférencier qui s’adapte au niveau des jeunes, du cycle 3 à la Terminale. Deux ateliers sont également proposés : La mosaïque pour les 8-12 ans et La fouille stratigraphique pour les 10-13 ans. Toutes les activités se réservent par téléphone au 01 34 51 65 36 du lundi au vendredi de 9h à 12h30.

