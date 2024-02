Un week-end festif au musée du quai Branly

Au musée du quai Branly, L’ethnologie va vous surprendre ! revient pour un sixième rendez-vous les 2 et 3 mars. L’évènement place cette année au cœur de sa programmation le corps, et plus précisément le dépassement du corps : visites thématiques, conférences, projections, spectacles…sont en accès libre et gratuit. Des animations sont particulièrement prévues pour les jeunes visiteurs.

Depuis 2013, le musée du quai Branly met à l’honneur jeunes ethnologues, artistes et chercheurs de renom lors d’un week-end consacré à l’ethnologie, science en plein renouvellement, fondée sur des enquêtes de terrain. Tout le week-end, commentaires d’œuvres et visites flash des collections sont proposés pour tous les publics. Le samedi 2 mars le musée invite à une soirée exceptionnelle avec des visites inédites au cœur des collections ainsi que des performances, pour explorer la question du corps et de son dépassement sous un angle résolument festif et spectaculaire. Des conférences suivies d’échange avec le public, sont programmées tout le week-end.

Une sélection de BD sur le thème du corps et du sport est présentée parmi les 3000 autres titres en libre accès à la BDthèque du salon de lecture.

Béatrice Flammang

L’ethnologie va vous surprendre!