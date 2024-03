L’académie de Versailles met en ligne un dossier sur les épreuves d’histoire-géo au bac général et technologique et sur la spécialité HGGSP. On y trouve notamment les sujets des sessions précédentes, les annales avec entrée par sujet, les grilles d’aide à l’évaluation, y compris pour l’EMC.

