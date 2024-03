La CGT Éduc’Action appelle à rejoindre la mobilisation du 93

Depuis le 26 février, date de la rentrée pour le 93, des enseignant·es sont en grève pour exiger plus de moyens et l’abandon du choc des savoirs. L’intersyndicale – au départ composée de la CGT Éduc’Action, la FSU, SUD éducation, la CNT rejoint depuis peu par FO – appelle à “poursuivre et amplifier” la grève reconductible les 7 et 8 mars.

La CGT Éduc’Action – au niveau national – appelle à étendre le mouvement lancé par la Seine-Saint-Denis. « Exigeons partout des moyens pour l’Éducation à la hauteur des besoins », écrit le syndicat dans un communiqué.

« La CGT Éduc’action soutient pleinement les personnels du 93, département le plus pauvre de métropole et l’un des moins bien dotés en termes de services publics, en lutte pour un plan d’urgence dans l’Éducation et contre le « choc des savoirs » et appelle à élargir la mobilisation partout en France. Ce n’est pas un « choc des savoirs » légitimant le séparatisme scolaire et le tri social dont a besoin l’Éducation nationale mais bien d’un choc des moyens, partout, suivant les besoins !

C’est pourquoi, la CGT Éduc’action soutient toutes les mobilisations locales décidées par les personnels des zones C et A durant cette semaine et la suivante et les appelle à participer massivement à la grève et manifestations féministes du 8 mars.

Elle appelle l’ensemble des personnels à faire de la semaine du 11 mars une semaine de mobilisations, grèves, AG, heures d’information syndicale et tournées d’écoles, établissements et services…

Enfin elle appelle l’ensemble des personnels à être massivement en grève le 19 mars avec toute la Fonction publique et à mettre en débat la reconduction du mouvement après le 19 ».

« C’est par une mobilisation dans la durée que nous obtiendrons les inévitables transformations au service des personnels et des élèves avec l’abandon de la réforme des retraites et de toutes les réformes de tri social, la nationalisation de l’enseignement privé sous contrat, l’indexation de la valeur du point d’indice sur l’inflation et l’ouverture de négociations sur les grilles salariales », soutient la CGT Éduc’Action.