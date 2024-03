La laïcité à l’école : pas si simple ! Tout ce que vous voulez comprendre sur les enjeux d’une laïcité démocratique qui permet de faire société dans ce monde de brutes…

Le CRAP-Cahiers pédagogiques propose une réflexion aux questions de laïcité dans le réel de la classe et de l’établissement, au-delà des postures et déclarations fracassantes, le mercredi 20 mars de 17 heures à 18h30 (en visio). Ce sera la première séance des nouvelles Form@ctions proposées par l’association.

À partir de textes publiés dans les Cahiers pédagogiques, les participants pourront échanger en petits groupes puis entendre et débattre avec le « grand témoin », Benoit Falaize, historien, auteur du livre Enseigner l’EMC à l’école (Retz, 2023) et qui a été référent Laïcité et valeurs de la République à la DGESCO, qui aura auparavant circulé dans les ateliers.

Sur inscription, 20 personnes maximum, participation aux frais de 10 €.

