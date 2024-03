La carte outil d’analyse politique de l’espace dans Mappemonde

Un nouveau numéro de Mappemonde revient sur la question de la carte et ses usages sous l’angle politique. Ainsi C Elalaoui, M Esnault et A Giradin s’interrogent sur l’utilisation de l’outil cartographique pour rendre compte du mouvement des gilets jaunes à une échelle locale, celle de l’agglomération de Caen. L’hypothèse défendue par les auteurs de l’article est que cartographier les espaces de lutte permet de mettre au jour « la manière dont le pouvoir politique a contribué à affaiblir le mouvement ». Amélie Deschamps interroge la végétalisation de Paris vue à travers une carte. L’article d’Amélie Deschamps montre que la cartographie a constitué un outil du discours politique, venant soutenir l’action municipale. Le collectif du Préludde interroge les stratégies cartographiques de la plateforme Technopolice.

Mappemonde n°137