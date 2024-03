Participez à la Semaine du Cerveau, du 11 au 17 mars 2024

La 26ème édition de la Semaine du Cerveau est prévue du 11 au 17 mars 2024, simultanément dans tous les pays d’Europe. Elle a pour vocation de promouvoir la recherche dans tous les domaines des neurosciences. Pendant toute cette semaine, chacun peut aller à la rencontre des chercheurs pour apprendre à mieux connaître cet organe et s’informer sur l’actualité de la recherche. Une centaine de villes en France participe à cette manifestation internationale. La Cité des sciences et de l’industrie, ainsi que le Palais de la découverte proposent une programmation riche et variée pour découvrir les étonnantes capacités de cet organe complexe : ateliers conférences, expositions, spectacles, débats…Tout comprendre sur le cerveau sans se prendre la tête ! Booster votre cerveau en famille ou avec vos élèves !

La Cité des sciences et de l’industrie propose un atelier scientifique d’une heure à partager en famille, des spectacles dont un qui invite à faire la sieste au Planétarium, des conférences : Le cerveau créatif, Cerveau et génétique passeport pour l’avenir, Le cerveau des adolescents sous l’influence des écrans, Sport et sommeil le duo gagnant, Oreille bienvenue dans le vestibule. La Cité offre en accès libre l’exposition « GyriTypes », et l’espace permanent C3RV34U, l’expo neuroludique qui rend compte, en trois sections, des dernières découvertes sur le cerveau, met l’accent sur les processus d’apprentissage en proposant de nombreux tests à expérimenter et aborde les bases neuronales du comportement social. Le public est invité aussi à visiter les coulisses du Laboratoire des Usages en Technologie d’Information Numérique (LUTIN).

La semaine du cerveau à la Cité des sciences et de l’industrie

Les Étincelles du Palais de la découverte proposent d’explorer les fonctionnements de cet organe fascinant encore mystérieux à travers quatre exposés : Apprentissage et fourmis à partir de 6 ans, et à partir de 12 ans, Une fenêtre sur le cerveau, Des illusions pour tromper le cerveau, Destination sommeil.

La semaine du cerveau aux étincelles du Palais de la découverte

Dans le cadre de la semaine du cerveau, Quai des Savoirs à Toulouse organise des rencontres : Lire dans les pensées ? Décodage de l’activité cérébrale par l’IA générative, et, Intelligence naturelle et intelligence artificielle, ce que nous apprend la recherche sur le cerveau. L’accès est gratuit mais il est conseillé de réserver.

Cap Sciences à Bordeaux propose un programme spécial le dimanche 17 mars, un atelier Cerveau vrai ou faux, un jeu Bureau des enquêtes, et un café-débat.

La semaine du cerveau

Dans le Gard, la Semaine du Cerveau donne l’occasion à trois établissements scolaires de présenter leurs travaux : Le collège la Vallée verte de Vauvert, Le lycée Albert Camus de Nîmes, et le lycée Lucie Aubrac de Sommières.

Elèves-Ambassadeurs

La semaine du cerveau 2024