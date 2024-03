Rubrique littéraire : On va pas en faire un fromage !

Deux ouvrages originaux qui se retrouvent sur des histoires de fromages. Le premier est complètement déjanté, avec une enquête criminelle dans un train. Le deuxième est une mine d’informations sur les fromages.

Qui a posé ses fesses sur le fromage du roi ? d’Erlend Loe, ill. Kim HiorthOy, trad. du norvégien Aude Pasquier, Ed. L’Agrume

Le roi, ayant appris que Lisen fabrique le meilleur fromage du monde, la convie à amener un spécimen au château. Malheureusement elle s’endort dans le train et à son réveil, horreur ! le fromage porte des traces de fesses ! S’ensuit une véritable enquête pour savoir qui a fessifier le fromage royal. Le contrôleur fait appel au meilleur détective pour résoudre l’affaire… Présenté comme une BD avec des cases (mais sans bulles) en 5 chapitres qui structurent le récit, l’histoire est drôle de bout en bout et la chute inattendue… comme le reste ! Les interrogatoires des voyageurs, tous suspects, se poursuivent par la prise d’empreinte de leurs fesses pour trouver le coupable : particulièrement hilarante. Les enfants adorent, évidemment. Le dessin est à l’image de l’histoire : original et drôle sans avoir l’air de l’être, dans des teintes bistres, essentiellement axé sur les portraits des protagonistes. Un livre un peu « ovni » dans un paysage de littérature jeunesse plus souvent orienté sur le « beau » et le poétique ! On pense au Crime dans l’Orient Express et Hercule Poirot en plus décalé, délirant, savoureux, loufoque : une enquête de popotin primée à Bologne, pour tous ceux qui aiment le fromage, les trains et le second degré.

Balade en Fromagie, guidée par Bernard Friot et Aurore Paillusson, ill. Thomas Bass et Charlotte Fréreau, Ed. Milan

En pleine saison des raclettes, fondues et autres tartiflettes, un livre très complet et plein d’humour au service du Fromage. Un livre généreux et gourmand truffé d’informations, de recettes, de pictos rigolos, d’anecdotes, de poèmes, de devinettes, de petites activités, de courtes BD, de photos qui rythment l’ouvrage et le rendent très digeste. L’auteur d’Histoires pressées, bien connu pour ses recueils d’histoires courtes et de poésies, s’est associé à une fromagère passionnée pour commettre ce livre qui sert sur un plateau histoire, secrets de fabrication, économie, écologie et littérature. Le dessin est tendre, la mise en page superbe. Saviez-vous que le mot fromage vient du nom du moule pour faire le fromage, forma ? Que les Français consomment aujourd’hui environ 27 kilos de fromage par an ? Pour faire la différence entre lait cru, pasteurisé ou stérilisé, pour s’y retrouver dans les différentes familles de fromages ou savoir pourquoi l’emmenthal a des trous : n’hésitez plus, profitez de cette balade en Fromagie ! Les petites BD De Charlotte Fréreau présentent les métiers du fromage : de l’archéologue aux producteurs de lait et de fromages, de la spécialiste d’écologie à la cuisinière, de l’immunologiste au crémier. Alors ? cette leçon vaut bien un fromage, non ?

Marianne Baby