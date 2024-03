Découvrez les métiers d’art du 2 au 7 avril 2024

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art. En France, près de 8 000 événements vont mettre en lumière 281 métiers répartis en 16 domaines. Sous le signe de la transmission, la 18ème édition a pour thématique Sur le bout des doigts, et pour ambition d’inviter les enfants, leurs familles et les publics scolaires à découvrir, toucher, sentir et ressentir les métiers d’art. Il est parfois nécessaire de réserver pour participer à des animations. Certaines institutions, comme Le Louvre, le Château de Versailles…prévoient des programmations spéciales uniquement destinées aux publics scolaires. Le Café vous suggère quelques pistes.

Le Centre des monuments nationaux participe à cette 18ème édition, dix monuments du réseau proposent une programmation pour tous, avec ateliers de restauration, visites commentées, rencontres avec des spécialistes, forum des métiers du livre : le Palais de Tau, le château de la Motte Tilly, le château de Haroué, le château de Jossigny, la Sainte Chapelle, le château de Champs-sur-Marne, l’Hôtel de la Marine, le château de Carrouges, le château d’Angers et la Maison de Georges Clémenceau. Certains ateliers sont prévus pour les jeunes visiteurs, dès 3 ans.

À l’occasion des JEMA, le musée des Arts et Métiers propose le samedi 6 et le dimanche 7 avril une programmation exceptionnelle faite de visites, d’ateliers et de démonstrations pour tous.

Les ateliers d’art du musée du Louvre ouvrent exceptionnellement leurs portes afin de partager leurs savoir-faire appliqués à la présentation des collections. Le public pourra rencontrer les artisans d’une dizaine de spécialités. Les 2, 3, 4 et 5 avril sont réservés aux groupes scolaires, les visites pour les individuels sont prévues les 6 et 7 avril. Les réservations pour les visites du week end n’ouvriront qu’une semaine avant. Le Louvre propose aussi, sur réservation, des déambulations aux Tuileries accompagnées par les jardiniers d’art qui parleront des savoir-faire ancestraux et aussi de l’évolution de leurs métiers.

Le Musée des Arts Décoratifs propose exceptionnellement un atelier aux familles avec enfants à partir de 4ans Tissage pas très sage. Copilote du programme À la découverte des Métiers d’Art et partenaire du projet de l’académie de Versailles, Matières à penser, deux dispositifs d’Éducation Artistique et Culturelle, à destination des publics scolaires, le musée poursuit sa mission de transmission pour les générations futures.

Tout au long de la semaine, le musée de la Monnaie de Paris invite le public à découvrir les étapes de la fabrication des monnaies, décorations officielles et médailles sportives. 13 métiers d’art sont concernés. Il sera possible aussi d’accéder à l’exposition « D’or, d’argent, de bronze. Une histoire de la médaille olympique ». Un atelier est dédié au jeune public à partir de 7 ans : Fabrique ta médaille olympique !

Dans le cadre de l’exposition « Luxe de poche-Petits objets précieux du siècle des Lumières », le musée Cognacq-Jay invite le public à des démonstrations en ciselure et gravure par les élèves de l’école Boulle.

La Manufacture de Sèvres invite à rencontrer ses artisans et organise des animations thématiques spéciales, accessibles gratuitement pour tous.

Le château de Versailles prévoit tout au long de la semaine des visites et des parcours ludiques, une programmation particulière sera réservée aux groupes scolaires.

À Lyon, l’association Soierie Vivante permet, sur réservation, aux enfants de 7 à 12 ans de découvrir gratuitement la pratique du tissage sur de petits métiers à tisser faciles à manipuler.

Lors des JEMA, le lycée Henri-Sainte-Claire-Deville (Puy-de-Dôme) présentera ses formations en chaudronnerie. Les élèves du BTS, du Bac PRO et les stagiaires de la formation GRETA exposeront les objets qu’ils ont confectionnés pendant leur formation. Les visiteurs pourront échanger avec les jeunes et les professeurs.

Les apprentis ébénistes du CFA d’Eschau et les étudiants en design du lycée le Corbusier présenteront leurs créations dans les salles du Musée des Arts décoratifs de Strasbourg.

À Toulouse, l’asso M’art’O organise au lycée professionnel Gisèle Halimi, un forum des formations aux métiers d’art : les collégiens sont invités à suivre des ateliers et des démonstrations.

Béatrice Flammang

Les Journées européennes des métiers d’art