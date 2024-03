SVT : ils vont réaliser un inventaire express de la biodiversité

Pour la 3ème année, des enseignants organisent un inventaire express de la biodiversité en Ile-de-France. Christine Rampon, Lucie Schurr, Pierre Kerner, Adrien Perrard, tous maître de conférences à l’Université Paris Cité proposent un défi nature urbaine du 26 au 29 avril. Cette phase d’observation sera suivi par un temps d’identification. Des sorties scolaires peuvent être organisée pour cet événement par d’autres enseignants volontaires. Plantes, animaux, champignons peuvent être déterminés avec l’application iNaturalist.

Rappelez-nous le principe de cet événement ?

Le Défi Nature Urbaine (City Nature Challenge) propose de faire des observations naturalistes en Île-de-France entre le 26 et le 29 avril, avec l’appli iNaturalist. Cet événement se déroulera partout dans le monde en simultané : d’autres personnes feront la même chose en même temps dans d’autres villes. Ceci permettra de comparer la faune et la flore sauvage observées en même temps à travers le monde. Il s’agit d’un événement mondial organisé par la California Academy of Sciences et le Natural History Museum du comté de Los Angeles. En Île-de-France, il est organisé par des membres de Sorbonne Université (Jérôme Mathieu) et Université Paris Cité (Pierre Kerner, Adrien Perrard, Christine Rampon et Lucie Schurr). Il s’agit de la troisième édition organisée en Île-de-France. L’évènement est aussi organisé à Toulouse et ses environs par des agents du Muséum de Toulouse, dans la communauté de communes Millau Grands Causses et pour la première année à Marseille. Le défi est donc une occasion de jouer sur l’aspect ludique d’une telle entreprise, à travers une compétition amicale entre toutes ces villes ! À Université Paris Cité, une promotion d’étudiant.e.s suivant l’enseignement BiodiverCité va également participer à l’organisation de l’évènement et d’une restitution.

Quels sont les objectifs ?

En s’inscrivant au projet, toutes les observations prises sous formes de photos et prises audios en Île-de-France entre le 26 et le 29 avril seront automatiquement analysées et répertoriées dans le projet, et contribuent ainsi à recenser la biodiversité ! Il s’agit essentiellement d’une sensibilisation à la question de la biodiversité urbaine mais des sorties thématiques seront organisées pour creuser d’autres thématiques plus spécifiques, relatives aux sciences participatives et au développement durable (LichenGO, sauvage de ma rue, sTREEts, etc.).

Quel bilan dressez-vous de l’édition de l’an passé ?

Un bilan très positif : 8323 observations (soit 1,45 fois plus qu’en 2022) réalisées par 347 observateur.ice.s ont permis de répertorier 1583 espèces différentes ! À l’échelle de l’organisation, nous avons coordonné 12 sorties naturalistes et 3 ateliers d’identification.

Les enseignants se sont-ils impliqués l’an passé ?

En Île de France, l’année passée, le défi nature urbaine se déroulait pendant les vacances scolaires et ne permettait donc pas l’implication des classes. Cependant cette année, les dates du défi sont compatibles avec la disponibilité des élèves et des enseignant.e.s. Plusieurs sorties d’observations impliquant des élèves (notamment d’un lycée de Meaux) sont planifiées.

Propos recueillis par Julien Cabioch

Le projet en ligne

Application en ligne