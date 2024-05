Enseigner sur une ile

« Les collégiennes de l’île de Sein ne sont que trois, et chaque matin elles accueillent leur professeur qui vient en bateau. Située au large de la pointe du Raz, cette bande de terre d’un demi-kilomètre carré abrite l’une des six antennes du Collège des îles du Ponant. Tout comme à Batz, Ouessant, Molène, Groix et Houat-Hoëdic (75 élèves au total en 2023-2024), l’établissement public assure les mêmes cours que « sur le continent », quand la mer permet d’y accéder. Le pied marin et l’âme philanthrope, ces enseignants souvent pluridisciplinaires témoignent d’un engagement certain. » A parcourir sur le site Zeppelin.geo, un beau photoreportage d’Antoine Merlet dans les collèges des îles du bout de la Bretagne…

