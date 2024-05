Le musée Maillol invite les enseignants, sur inscription, à découvrir sa nouvelle exposition temporaire consacrée au photographe américain Andres Serrano. Plusieurs dates sont proposées : les mercredis 15 ou 22 mai, les mercredis 11 ou 18 septembre, à partir de 10h30.

Les journées découvertes

Le musée Maillol invite les enseignants à découvrir, en visite libre, l’exposition, « Andres Serrano-Portraits de l’Amérique ». Plusieurs dates leur sont proposées : le mercredi 15 ou 22 mai, ou le mercredi 11 ou 18 septembre, à partir de 10h30, et jusqu’à 18h. Il est nécessaire de choisir sa date et de réserver en envoyant un mail à severinelambert@museemaillol.com L’entrée est gratuite pour les enseignants, mais ils peuvent être accompagnés par une personne dont l’entrée sera délivrée au tarif de 12,50€€ (au lieu de 17,50€). Les participants pourront rencontrer l’équipe pédagogique du musée, prendre connaissance des offres réservées aux scolaires, et discuter de la construction de projet. Un dossier pédagogique est disponible concernant l’exposition.

Comprendre l’Amérique d’aujourd’hui ?

Le musée Maillol propose un voyage dans l’œuvre américaine du photographe Andres Serrano, depuis ses premières réalisations, à la fin des années 1980 jusqu’à ses plus récentes créations, non sur le mode d’une rétrospective chronologique mais en explorant les différentes facettes de son œuvre en lien direct avec la société américaine contemporaine dont il donne à voir un portrait multiple.

Le photographe explore les questions sociales et éthiques fondamentales qui divisent l’Amérique. Le choix de ses sujets est aussi large qu’atypique. À travers dix chapitres et 89 œuvres exposées, l’exposition présente les séries les plus emblématiques de l’artiste.

Afin d’accompagner le visiteur dans l’exposition, un audio-guide a été réalisé avec le concours d’Andres Serrano lui-même qui commente les œuvres du parcours et les grandes thématiques qui inspirent son travail artistique : une plongée passionnante en compagnie de l’artiste dans son univers aux multiples facettes !

Pour le public scolaire

Les professeurs peuvent organiser des visites libres de l’exposition, et du musée, ou opter pour des visites guidées avec une médiatrice culturelle du musée qui s’adapte au niveau des élèves. Toutes les visites doivent se réserver par téléphone au 01 42 22 25 44 ou par courriel severinelambert@museemaillol.com

Pour toute information, l’équipe pédagogique est à la disposition des professeurs, au 01 42 22 25 44, severinelambert@museemaillol.com

Béatrice Flammang

L’exposition

L’espace réservé aux enseignants