Une pétition contre le « choc des savoirs »

Les organisations syndicales FSU, UNSA, FO, Sgen-CFDT, CGT Éduc’Action et Sud, vent debout contre le projet « conservateur et passéiste du « choc des savoirs » présenté il y a quelques mois par Gabriel Attal devenu Premier ministre », lance une pétition. « Ce projet est néfaste à l’École pour les élèves et pour les personnels. Au lieu d’en guérir les maux, il renonce à les voir et va les accroitre » écrivent-elles.

Les organisations syndicales s’opposent à ce plan qui :

« trie socialement les élèves en organisant les cours de mathématiques et de français en groupes de niveau, ce qui va immanquablement accentuer les inégalités scolaires ;

remet en cause le droit égal d’accès à la poursuite d’étude pour tous les élèves, principe fondateur de l’École publique, en conditionnant l’accès direct au lycée par la mise en place de classes prépa-seconde en LGT ou LP pour les élèves admis en classe de seconde mais échouant au diplôme national du brevet au lieu de fournir tous les moyens nécessaires pour la réussite des élèves ;

désorganise les collèges par la réorientation de l’utilisation de la marge, accentuant encore les inégalités, la détérioration des emplois du temps et la réduction ou la suppression d’enseignements disciplinaires, de dédoublements ou d’options ;

va dégrader considérablement les conditions de travail par la grande insuffisance des postes et la surcharge des classes ;

remet en cause la liberté pédagogique avec des méthodes, des manuels et des progressions communes imposés ;

dépossède les enseignant·es de leur expertise professionnelle notamment par l’imposition d’évaluations nationales standardisées à tous les niveaux ».

Pour signer la pétition, qui récolte déjà plus de 77 000 signatures, c’est par ici