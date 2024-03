L’expo de la semaine : Il était une fois les stades

À l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques que la France accueille, la Cité de l’architecture et du patrimoine consacre jusqu’au 16 septembre 2024, une exposition à un lieu emblématique du sport : le stade. Les enseignants sont invités à la découvrir le 3 avril, et un dossier pédagogique est à leur disposition.

Un parcours en trois séquences thématiques

L’exposition « Il était une fois les stades » propose d’en retracer l évolution depuis sa réinvention au début du 20ème jusqu’à sa mondialisation. Pensée selon un déroulé thématique, l’exposition aborde le stade sous trois aspects : la démocratisation, la performance et la mondialisation.

Le sport pour tous, un stade pour tous : la pratique sportive se répand dans toutes les couches de la société, à partir des années 1920. Cette ouverture au plus grand nombre propulse le stade au rang d’équipement public. Au fil du temps, le stade est devenu un équipement sportif incontournable et essentiel, présent dans toute ville.

Plus vite, plus haut, plus fort : La diffusion d’un idéal olympique et la multiplication des compétitions sont décisives dans l’émergence de constructions sportives pouvant mettre en scène des exploits sportifs et accueillir des foules de spectateurs. Le stade est désormais, à l’image du sport, une recherche constante de l’exploit technique.

Un monument pour la ville : Le stade est aujourd’hui le symbole de la mondialisation du sport en marche depuis le renouveau des Jeux olympiques. Le stade s’impose aujourd’hui à l’échelle planétaire comme le lieu privilégié et emblématique de la pratique sportive. En France, la quête du plus grand stade en est l’une des illustrations les plus évocatrices. La concrétisation de ce rêve intervient en 1998 avec la construction du Stade de France, capable d’accueillir 80 000 spectateurs.

Atour de l’exposition

La Cité de l’architecture et du patrimoine propose aux familles deux ateliers : Objectif stades ! sur réservation et Un stade à assembler, en accès libre. Un stage de trois jours est proposé aux jeunes de 11 à 14 ans, du mercredi 17 au vendredi 19 avril, de 14h30 à 17h30.

La rencontre pédagogique Architecture et sport

La Cité de l’architecture et du patrimoine invite les enseignants le mercredi 3 avril, de 17h à 19h. Au programme la présentation de l’exposition, de l’offre culturelle et des outils d’accompagnement pour organiser une visite scolaire. Pour participer à cette rencontre, il est nécessaire d’adresser sa réservation à mediation@citedelarchitecture.fr

Pour le public scolaire

L’exposition est accessible à partir du cycle 3. Un dossier pédagogique d’une dizaine de pages est à la disposition des enseignants: il présente le parcours de l’exposition, et donne des pistes de réflexion en histoire-géographie, en éducation physique et sportive, en arts plastiques, en technologie, en éducation civique et morale.

Les professeurs peuvent organiser des visites libres ou opter pour des visites guidées d’1h30 avec un conférencier qui s’adapte au niveau des jeunes, du cycle 3 au lycée. La réservation est obligatoire pour les visites guidées et les visites libres via le formulaire en ligne. Des informations pour les activités en groupe peuvent être obtenues par téléphone au 01 58 51 50 19, ou par mail : groupes@citedelarchitecture.fr Les enseignants qui souhaitent monter un projet éducatif en lien avec l’exposition, peuvent en faire part à mediation@citedelarchitecture.fr

