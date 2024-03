Des activités familles à la Philharmonie pendant les vacances de Printemps

La Philharmonie de Paris attend les familles pendant les vacances de Printemps et leur propose des activités variées, adaptées selon l’âge des jeunes visiteurs : visites guidées, visites-ateliers et pratique musicale, parcours…

La collection permanente du musée de la musique se visite librement en famille, mais différemment selon l’âge des jeunes participants. L’Amusette pour les 2-4 ans propose des jeux mettant en valeur certaines œuvres du musée, des petits instruments à manipuler, et un lecteur MP3 pour écouter des extraits musicaux. Muséojeux invite parents et enfants de 4 à 6 ans, à découvrir certaines œuvres par des jeux d’observation, et en favorisant les échanges. À partir de 7 ans, Visioguide permet de s’immerger dans l’univers musical de chaque période, d’écouter le son des instruments de la collection et de visionner des films donnant la parole aux interprètes, aux compositeurs, aux musicologues…

Des visites-ateliers sont également prévues pour les enfants, accompagnés ou non. Après la découverte du Musée et de ses instruments extraordinaires, les enfants de 4 à 7 ans jouent en atelier et construisent une courte pièce musicale. Un atelier-visite est également prévu pour les jeunes à partir de 7 ans avec un musicien qui partage un temps d’écoute et d’échange. Les jeunes à partir de 15 ans sont invités, avec un conférencier-musicologue, à découvrir les trésors insolites du musée.

