Manon Fouques : Quand 6èmes et 3èmes fraternisent

Est-il utopique d’amener à travailler ensemble des élèves de niveaux différents ? A Louviers, Manon Fouques, professeure de français, travaille en ce sens avec ses collègues de maths et de langues. Entre les 6èmes et les 3èmes se déploient tout au long de l’année plusieurs temps d’interaction et de collaboration : escape game partagé, sorties éducatives communes, création coopérative de poésie combinatoire, séance de conseils méthodologiques, animation de jeux de type Time’s up ou Trivial Pursuit … Le dispositif renforce les liens, favorise les apprentissages transversaux, développe le sentiment d’appartenance, « montre aux élèves comment les matières se connectent dans le monde réel et renforce ainsi leur engagement et leur compréhension globale. »

Vous avez présenté au 12ème Forum des Enseignantes et Enseignants Innovants du Café pédagogique un projet joliment nommé « Fraternisons » : de quoi s’agit-il ?

« Fraternisons » est un projet interdisciplinaire entre mes élèves de 6ème et ceux de 3ème, visant à favoriser les interactions et la collaboration entre les deux niveaux scolaires. L’objectif est de créer des liens forts et de promouvoir l’inclusion à travers des activités éducatives communes.

Vous avez lancé cette année coopérative 6ème-3ème par un escape game : quelles en sont la nature et les modalités ?

L’escape game est une activité immersive où les élèves des deux niveaux doivent résoudre des énigmes en français, mathématiques et anglais pour progresser. Cette expérience ludique encourage la coopération, la réflexion critique et le travail d’équipe dès le début de l’année scolaire. Les élèves sont, au départ, dans deux salles distinctes mais communicantes. Ils peuvent donc communiquer soit via un talkie walkie, soit via la porte communicante qui est néanmoins bloquée par un cadenas. A travers diverses énigmes en français, mathématiques et anglais, les deux classes doivent se réunir puis partir à la recherche du coffre dans lequel se trouve de quoi vivre un moment de partage.

Parmi les activités, il y a aussi des événements comme une sortie éducative à Gisacum : pouvez-vous nous en dire plus ?

Nous organisons une sortie éducative pour explorer Gisacum, intégrant des ateliers musicaux pour lier l’histoire à la créativité. Gisacum est un site archéologique fascinant où les élèves de mes classes de 6ème et de 3ème ont l’opportunité de plonger dans l’histoire antique. Lors de cette sortie, nous avons organisé une expérience immersive en deux temps, mélangeant les élèves des deux niveaux pour une exploration approfondie du site. La première partie de la journée était consacrée à la découverte des instruments de l’antiquité. Les élèves ont pu manipuler et comprendre le fonctionnement des instruments de musique utilisés à cette époque. Cette expérience a été enrichissante car elle a permis une immersion sensorielle dans le passé. Ensuite, la seconde partie de la journée s’est déroulée à travers un plan de travail interactif. Les élèves ont été répartis en groupes mixtes pour accomplir différentes tâches. Ils ont rempli une grille de mots croisés basée sur le musée et l’extérieur du site gallo-romain, mimé des postures de dieux de l’antiquité, se sont pris en photo en jouant à un jeu de société antique et ont réalisé des saynètes illustrant la vie quotidienne dans les thermes de l’époque gallo-romaine.

Ces activités ont permis aux élèves de s’immerger dans la culture antique de manière ludique et éducative. En favorisant le travail collaboratif entre les classes de 6e et de 3e, cette journée a renforcé leur compréhension de l’histoire tout en stimulant leur créativité et leur intérêt pour cette période fascinante.

Qu’en est-il de vos actions en lien avec le Printemps des poètes et la Semaine des mathématiques ?

Durant la semaine des mathématique et le printemps des poètes, nous mettons en place une activité de poésie combinatoire. La poésie combinatoire issue de la collaboration entre les élèves de 6ème et de 3ème est une expérience captivante où les deux niveaux se rejoignent dans la création artistique. Tout a commencé avec l’étude du poème « Le Ragara » par les élèves de 6ème, qui ont analysé sa structure et son sens, puis on proposé de faire évoluer le texte en changeant le nom des lieux et des animaux.

Ensuite, une « commande artistique » a été passée aux élèves de 3ème pour mettre en voix ce poème sur l’outil logiciel Scratch. Les élèves de 3ème ont été invités à interpréter le poème de manière créative en utilisant des ressources sonores et visuelles disponibles sur Scratch, tout en prenant en compte les demandes faites par les élèves de 6ème. En combinant les compétences linguistiques des 6èmes avec les compétences informatiques et artistiques des 3èmes, les élèves ont collaboré pour créer une interprétation originale du poème. Cela a permis d’explorer différentes formes d’expression artistique, tout en stimulant leur créativité et leur compréhension des langages artistiques et technologiques.

Cette expérience a offert une opportunité unique pour les élèves de se rencontrer à travers l’art, montrant ainsi comment des compétences variées peuvent converger pour créer une œuvre collective et innovante. En parallèle, nos actions lors du Printemps des poètes et de la Semaine des mathématiques explorent des liens entre poésie, langage mathématique et créativité littéraire.

Quelles sont les autres travaux collaboratifs déployés entre les 6èmes et les 3èmes ?

Par exemple, pour célébrer la période festive, nous organisons un Time’s Up spécial Noël, mêlant les élèves de 6ème et de 3ème. Ce jeu consiste à deviner des mots ou des expressions liés aux cours de français et de mathématiques, utilisant des indices sans prononcer directement le mot. Cette activité ludique a renforcé les liens entre les élèves des deux niveaux tout en favorisant la communication et le divertissement.

D’autre part, il y a l’explication par les 3èmes aux 6èmes sur « comment apprendre à apprendre » : les élèves de 3e partagent leurs techniques d’apprentissage avec les élèves de 6ème. Ils présentent des stratégies efficaces pour mieux apprendre, organiser son travail, prendre des notes et gérer son temps. Cette séance d’échange permet aux plus jeunes d’apprendre des aînés, favorisant ainsi une transmission de connaissances et de méthodes de travail entre niveaux.

Il y a encore la création de cartes Trivial Pursuit des notions de 6ème pour les 3ème : les élèves de 6ème conçoivent des cartes Trivial Pursuit basées sur les notions qu’ils ont apprises au cours de l’année. Ces cartes ont été destinées aux élèves de 3ème afin de réviser et de consolider les concepts clés du programme de 6ème. Cette activité encourage l’auto-évaluation et l’apprentissage entre pairs, renforçant ainsi la rétention des connaissances chez les 6èmes et favorisant la révision des notions pour les 3èmes.

Au final, en quoi vous semble-t-il pertinent d’amener ainsi les élèves de différents niveaux à travailler ensemble ?

Réunir des élèves de niveaux différents stimule l’apprentissage collaboratif, favorise la solidarité et développe des compétences sociales clés. Cela encourage également une vision globale de l’éducation, montrant aux élèves comment les matières se connectent dans le monde réel et renforçant ainsi leur engagement et leur compréhension globale.

Propos recueillis par Jean-Michel Le Baut

