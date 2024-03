Réforme de la formation : L’APHG dénonce un bradage

“Croit-on sérieusement en haut lieu que le bradage, stade ultime de la dégradation en cours de la formation initiale (on est aux antipodes du « choc des savoirs » tant vanté depuis quelques mois), permettra aux enseignants ainsi recrutés d’affirmer leur autorité face à leurs classes ? Mais peut-être après tout s’en moque-t-on ?” L’APHG réagit à la maquette de la réforme de la formation initiale qui circule. “Tout cela, au fond, révèle une gouvernance défectueuse, incapable de s’appuyer sur le réel, ne se préoccupant que de communication. Le mépris institutionnalisé pour le corps enseignant, le savoir, et in fine les élèves, favorisera encore davantage le développement d’officines privées“.

La tribune de l’APHG