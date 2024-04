Mer-éducation : les inscriptions sont ouvertes

L’université d’été brestoise aura lieu du 26 au 29 août prochain. Pour cette dixième édition, les enseignants du secondaire pourront explorer les liens entre les sciences de la mer et du littoral et les sciences et techniques des activités physiques et sportives. « Départ, effort, récupération », ce sont 3 parcours thématiques qui sont au choix des participants de cette formation interdisciplinaire. La clôture des inscriptions est annoncée le 30 juin.

Inscriptions

Dans le Café

Mer-éducation : Une formation aux sciences de la mer

Des enseignants formés aux sciences de la mer