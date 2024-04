Une soirée lecture au musée Delacroix, le jeudi 4 avril

Le musée national Eugène Delacroix a rouvert ses portes après six mois de fermeture pour travaux. À cette occasion, il présente une exposition originale consacrée à deux figures artistiques majeures du 19ème siècle, Ingres et Delacroix, et aux objets qui ont constitué, pour chacun, leur univers et leur intimité. Autour de cet événement, de nombreuses activités sont programmées, dont une soirée-lecture.

Un moment convivial à ne pas manquer…le jeudi 4 avril, de 18h30 à 20h30, le musée vous propose de participer à une soirée-lecture, et vous avez le choix d’être lecteur ou auditeur ! En lien avec la thématique de l’exposition «Ingres et Delacroix. Objets d’artistes », choisissez de lire un texte de votre composition, ou un extrait de livre autour des objets qui vous parle et que vous souhaitez partager. Tout au long de la soirée, des lecteurs vont se relayer pour lire des textes choisis par leur soin autour du thème des objets et de ses représentations. Ou installez-vous dans l’atelier d’Eugène Delacroix, pour écouter ces différentes lectures surprises, en ayant réservé votre soirée au 01 44 41 86 50, reservations-delacroix@louvre.fr Les personnes qui souhaitent lire doivent se faire connaître et envoyer un mail à janick.huonic@louvre.fr

La participation à la soirée-lecture est l’occasion de découvrir l’exposition. Ingres et Delacroix symbolisent un moment emblématique dans l’histoire de l’art de la première moitié du 19ème siècle, la bataille entre Néoclassicisme et Romantisme. L’exposition les confronte sous un angle original : celui de leurs objets, familiers et quotidiens, utiles à leur création ou témoignages de leurs goûts personnels. Le célèbre violon d’Ingres est exposé… Ces objets nous amènent à nous interroger sur les liens entre la vie de l’artiste et son œuvre.

Les professeurs peuvent organiser des visites autonomes ou opter pour des visites avec un conférencier du musée qui s’adapte aux niveaux des élèves. Pour les groupes scolaires, les visites sont gratuites mais doivent se réserver, au 01 44 41 86 50, ou par mail à reservations-delacroix@lelouvre.fr

La soirée lecture

L’exposition “Ingres et Delacroix. Objets d’artistes”

Les groupes scolaires